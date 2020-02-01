Февраль 1st, 2020

МВФ назвал страну с самым быстрым ростом экономики в мире — 86%!





Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой, как ожидается, станет самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg. Южноамериканская страна Гайана, благодаря изменениям в законодательстве стала абсолютным чемпионом по росту ВВП.



Как заявили в МВФ, экономика этой страны в 2020 году вырастет на 86%. Эксперты отметили, что такой рост в 14 раз больше, чем ожидается в Китае.



По мнению специалистов, такому явлению способствует нахождение нефтяных запасов корпорацией Exxon Mobil.



Годовой ВВП Гайаны равен $4 млрд, но в 2024 году ожидается на уровне $15 млрд.