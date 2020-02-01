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Американские политики игнорируют Зеленского — он токсичен

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Американские политики игнорируют Зеленского — под вопросом его непонятная позиция и безответственное отношение к внешней политике Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский стал для американских политиков токсическим фигурой.

Об этом в ток-шоу «Ситуация» заявил политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.

«Президент Зеленский стал для американских политиков токсическим фигурой. Они не хотят с ним ассоциироваться не хотят встречаться, фотографироваться и пытаются его избегать. Зеленский мог бы встретиться с Трампом в Давосе. Они одновременно были там. НЕ встретился. Могли бы то пересечься в Израиле … Но нет. Для Трампа он токсичен. он не может встречаться с Зеленским, потому что его внутрь в Америке будут в этом звинувачувати2, — сказал Горбач.

Tags: , , | Category: Новости, США, Украина ﻿
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