Январь 31st, 2020

В Ливийской пустыне археологи обнаружили следы высокоразвитой цивилизации, которая существовала задолго до Древнего Египта

Международная группа ученых обнаружила захоронение цивилизации, которая существовала в Ливийской пустыне задолго до Древнего Египта.

Найденные останки и артефакты, датируемые 9300-4000 годами до нашей эры, свидетельствуют о существовании развитого социума. Исследователи изучили захоронения, относящиеся к концу неолита (4600-4000 годы до нашей эры), и установили, что для этой культуры характерно выращивания скота и создания мегалитических сооружений, напоминающих Стоунхендж.

В 2001-2003 годах археологи раскопали три кладбища с 68 скелетами и артефактами, в частности с глиняной посудой, украшениями из морских раковин, камнями и страусовыми скорлупы. Исследователи выяснили, что у этих людей была низкая детская смертность, высокий рост и большая продолжительность жизни (40-50 лет). В 2009-2016 годах были обнаружены еще два кладбища со 130 скелетами и небольшим количеством артефактов. Согласно результатам анализа, эти люди были небольшого роста, с высокой детской смертностью и небольшой продолжительностью жизни.

По мнению исследователей, одно из мест захоронения предназначалось для людей высокого социального статуса, другое — для рабочего класса. Также для представителей данной цивилизации было характерно многоженство (соотношение полов составляло три женщины на одного мужчину). У одного из кладбищ была отдельная зона захоронения детей в возрасте до трех лет, так как при достижении трехлетнего возраста дети считались такими же людьми, как и остальные.

Также есть свидетельства уважительного отношения к предкам, чьи скелеты в некоторых случаях пытались реконструировать при повторном захоронении. Все это указывает на уровень культурного развития, превосходит обычных скотоводов.