Январь 31st, 2020

В Дрогобыче увековечили память Праведников народов мира

Семья Волосянских, 1946. Фото: Polin На открытии мемориальной доски

39 евреев спасли супруги Волосянские из Дрогобыча в годы Холокоста. Почти два года прятали они своих «гостей» в подвале дома в центре города, где недавно была открыта мемориальная доска Праведникам народов мира.

Изидор вырос в семье владельца мастерской, которую тот держал на пару с партнером-евреем. Вскоре после оккупации Дрогобыча немцами парень встретил Ярославу Скольску из Борислава. Молодые люди стали встречаться, но кроме романтических отношений их связывала и помощь евреям. Правда, когда еврейское население города согнали в гетто и начались «акции», выяснилось, что этой разовой помощи явно недостаточно.

С еврейским приятелем — плотником Вильгельмом Штоком — Изидор обустроил укрытие в подвале дома №9 по ул. Шашкевича, куда провели газ и водопровод, устроили туалет. Дверь в убежище была спрятана на полу кухни и открывалась лишь изнутри.

Первыми жильцами в подземелье стали дочери семьи Шток — 9-летняя Стелла и 6-летняя Митка со своей няней. Каждый месяц к ним присоединялись новые соседи, а к январю 1943-го, когда Изидор и Ярослава поженились, в подвале скрывались уже 14 человек. Волосянские жили в квартире, расположенной прямо над подвалом. В этом же доме квартировал немец, что, с одной стороны, требовало предельной осторожности, с другой — защищало обитателей от подозрений и обысков.

Большинство спасенных оказались в подвале в июне 1943 года, во время ликвидации гетто. Чаще всего их приводил сам Изидор, однажды жена даже сказала ему, не проще ли мол, вывесить объявление: «Прячем всех евреев, которым некуда идти, на Шашкевича, 9».

Дом, в котором жили супруги в Дрогобыче. Фото: Polin

Мужчина часто спускался в убежище, приносил детям сладости, пытался поддержать дух месяцами живших в подземелье людей. От них требовалось соблюдать максимальную тишину, пользование туалетом было возможно два раза в день и только в определенные часы.

В августе 1943 года у Ярославы родилась первая дочь — Аня. Пока муж работал, женщина добывала пищу для обитателей подвала, покупала продукты в разных концах города и прятала их в детской коляске. Каждый из «подопечных» отдавал свои сбережения на пропитание всей группы.

Пару раз тайное едва не стало явным, и незадолго до рождения Ани евреи сказали Волосянскому, что должны уйти, дабы не подвергать семью смертельной опасности. Изидор даже слышать об этом не хотел: «Никуда вы не пойдете. Погибнет 39 человек и умрет еще трое. Я решил, что спасу вас, и я это сделаю».

В последние месяцы оккупации люди в убежище лежали в два яруса, стоять можно было только в одном из углов комнаты. Так и дотянули до освобождения. В первый день рождения Ани — 4 августа 1944 года — евреи вышли из подвала Волосянских. Те, кто пришел туда первыми, провели под землей 22 месяца.

После освобождения у Славы произошел нервный срыв — несколько недель она не выходила из дома, боясь каждого шороха.

На церемонии посадки деревьев в честь супругов Волосянских в «Яд Вашем»

Спасенные постепенно разъехались — в Дрогобыче им нечего было делать — у большинства погибли все родные и близкие. В 1946 году покинули Дрогобыч и Изидор со Славой и Аней, осев во Вроцлаве, на западе Польши.

Благодаря свидетельству семьи Сток, супруги Волосянские были удостоены в 1967 году звания Праведников народов мира. Выехать за наградой в Израиль, однако, не смогли — разразилась Шестидневная война, и Польша разорвала дипломатические отношения с еврейским государством. Изидор умер в 1971 году, так и не повидавшись с теми, кого спас.

Лишь в апреле 1984 года Слава впервые приехала в Израиль — спасенные встречали ее в аэропорту. С тех пор женщина бывала здесь много раз, шутила, что никто лучше нее не знает Израиль. Скончалась Ярослава Волосянская в декабре 2006 года во Вроцлаве.

Спустя почти три четверти века после войны увековечили память праведников и в Дрогобыче — памятную доску на Шашкевича, 9 установили по инициативе израильской организации уцелевших в Холокосте выходцев из Дрогобыча и Борислава. На открытии присутствовали дети спасенных Изидором и Ярославой, специально приехавшие в Украину на церемонию.

Борис Вайнер

http://hadashot.kiev.ua/content/v-drogobyche-uvekovechili-pamyat-pravednikov-narodov-mira