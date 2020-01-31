Январь 31st, 2020 Ученые выяснили, кто умел читать и писать в Израиле 2800 лет назад

Тридцать одна запись датируется VIII веком до новой эры. Они были сделаны для административного учета товаров. По словам профессора Исраэля Финкельштейна из тель-авивского университета, записи могут позволить судить о грамотности в то время.





Эти древние записи, обнаруженные при раскопках в районе Самарии на Западном берегу и датируемые VIII веком до новой эры, были сделаны всего двумя людьми. Так говорится в исследовании, опубликованном на прошлой неделе в журнале Plos One. Исследователи из тель-авивского университета, использующие математический алгоритм анализа записей, считают, что авторы были официальными лицами — чиновниками либо писцами при дворе царя Иеровоама II (Иеровоама, сына Йоаша), который правил Самарийским царством в первой половине VIII века до новой эры.



Раскопки, в ходе которых были обнаружены записи, были проведены в Самарии около ста лет назад на месте рядом с современной арабской деревней Себастия. Записи были сделаны чернилами на небольших керамических фрагментах («остраконах») и использовались для административного учета товаров: кроме года правления царя на момент получения товаров, указывался их вид — вино или масло, а также место, откуда их привезли, и имя отправителя.



По словам профессора Исраэля Финкельштейна с кафедры археологии тель-авивского университета, возглавляющего исследование, записи делались на протяжении семи лет, а некоторые из перечисленных имен также упоминаются в Торе. Он добавил, что описанные товары были доставлены из племени Менаше в самый центр древнего царства.





«В течение многих лет ученые задавались вопросом, были ли сделаны эти записи чиновниками царя, находившимися за пределами столицы, или же чиновниками, находившимися в самой столице на момент прибытия товаров», — сказал Финкельштейн. Он добавил, что исследование может «помочь понять структуру администрации царя, а также уровень грамотности в то время».



Исследование, проведенное учеными с факультета прикладной математики в университете, является вторым, где для анализа древних записей использовался математический алгоритм. В предыдущем исследовании, проведенном этим методом, исследователи обнаружили, что шестнадцать записей, найденных в Тель-Араде, сделаны, как минимум, четырьмя разными людьми. Основываясь на этом открытии, исследователи подсчитали, что грамотность в Иудейском королевстве была более распространенной, чем предполагалось изначально, поскольку Тель-Арад был довольно маленькой военной крепостью, где находилось не более нескольких десятков солдат.



Археологи стремились более точно определить количество авторов записей и использовать алгоритм, который мог бы «прочитать» записи и сравнить их. По словам исследователей, с вероятностью 95 процентов записи были сделаны всего двумя людьми.



Вместе с Финкельштейном исследование возглавлял профессор Эли Писецки, в нем также приняли участие доктор Арье Шаус.





«Вероятность того, что записи делали более двух людей, очень мала», — сказал доктор Шаус с математического факультета университета. Однако он отметил, что невозможно узнать, сколько записей принадлежит каждому из двух авторов. «Похоже, что эти двое работали в одни и те же годы, получали посылки из одних и тех же мест, и обрабатывали одни и те же виды товаров. Другими словами, можно предположить, что оба работали одновременно, возможно, посменно, и помогали друг другу».



«Другой возможный вывод заключается в том, — добавил профессор Писецки, — что всеобщая грамотность еще не была широко распространена в Израиле в то время, и сосредотачивалась, в основном, вокруг королевского дворца. Вполне возможно, что это также позволяло писать литературные тексты, такие, как пророческие писания Осии и Амоса, которые жили и работали в Израильском царстве».



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