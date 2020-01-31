Январь 31st, 2020

Ученые объяснили, что нужно делать, чтобы мозг в 80 лет был абсолютно здоров



Ученые медицинского университета в Сан-Диего объяснили, что нужно делать, чтобы мозг в 80 лет был абсолютно здоров. По их мнению достаточно следовать некотороым парвилам здорового питания и распорядка дня, которые они разбили на группы.

Сколько бы вам ни было лет, никогда не поздно начать защищать мозг от возрастных изменений. Предлагаем вам несколько эффективных рекомендаций, которые помогут встретить старость в здравом уме и твердой памяти. Начинайте уже сегодня!



Больше лютеина



Знаете ли вы, что листья салата, шпинат, базилик, руккола и петрушка обладают целебной силой омолаживать мозг? Это объясняется тем, что в листовой зелени содержится лютеин – пигмент, увеличивающий количество серого вещества в области мозга, ответственной за память и обработку информации. Накапливать это вещество можно начать в любой момент своей жизни!



Ягодный бум



Чтобы бороться с окислительными процессами, негативно влияющими на защитную функцию мозга, съедайте каждое утро горсть ягод. Они обеспечат ваш организм необходимыми антиоксидантами и будут держать в тонусе когнитивные функции мозга.



10 000 шагов



Согласно исследованию компании JAMA Network Open, у людей, которые в среднем возрасте начали каждый день проходить не менее 10 000 шагов, мозг был примерно на 2,2 года моложе, чем у тех, кто не занимался никакими видами физической активности. Кроме того, привычка подолгу ходить в среднем возрасте помогла участникам исследования защититься от депрессии в старшем возрасте. Это объясняется тем, что спортивные упражнения запускают выброс химических веществ, которые активизируют рост клеток в мозге.



Один день – один кроссворд



Разгадывание кроссвордов помогает тренировать мозг не хуже, чем игра в шахматы. Возьмите за привычку разгадывать минимум один кроссворд в день – этого достаточно, чтобы держать мозг в тонусе.



Глубокий сон



Ночью наш мозг буквально «самоисцеляется», избавляясь от микроповреждений, которым он подвергнулся днем. Но есть одна важная деталь – этот процесс происходит исключительно во время фазы глубокого сна. Чем дольше эта фаза – тем лучше восстанавливается ваш мозг и тем медленнее он стареет.



Социальная активность



Когда вы активно и искренне общаетесь с близкими и интересными вам людьми, в мозге увеличивается выработка молекулы под названием BDNF (brain-derived neurotrophic factor – в переводе с англ. нейротропный фактор мозга), которая играет очень важную роль в регенерации клеток мозга и образовании новых нейронных связей.



Медитация



Никогда не медитировали? Пришло время попробовать! Пусть вам подарят мотивацию результаты исследования, опубликованного в журнале NeuroImage: у людей, которые постоянно практикуют медитацию, мозг на 7,5 лет моложе, чем у тех, кто никогда не занимался этой практикой.