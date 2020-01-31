Январь 31st, 2020

Мама Леди Гаги вспомнила, как над ее дочкой издевались в школе

33-летняя Леди Гага, добившись успеха в шоу-бизнесе, сказала, что не всегда была такой уверенной в себе, как сейчас. Время от времени в ее интервью проскальзывают рассказы о комплексах и былых трудностях во взаимоотношениях с окружающими людьми. В новом выпуске телешоу «Глазами мамы» (Through Mom’s Eyes) мама поп-звезды, 65-летняя Синтия Джерманотта, подтвердила, что ее дочь не врет, когда рассказывает о психологических проблемах.

Синтия признала, что подростковый период был одним из самых трудных в жизни ее дочери. У будущей звезды сцены была депрессия в школе.

Леди Гага и ее мама Синтия Джерманотта Я кое-что знала, но дочь недоговаривала, потому что боялась или стеснялась рассказать мне. В средней школе у нее было много трудностей из-за индивидуальности и уникальности. Я говорю об издевательствах, унижении, изоляции. Вот тогда у нее началась депрессия. Мы с мужем, как родители, изо всех сил старались помочь ей, но не знали всего. Я совершала ошибки, потому что не видела предупреждающих знаков,

— сказала Синтия Джерманотта.

В 2012 году Леди Гага основала благотворительный фонд Born This Way для помощи подросткам. Одной из задач фонда стала работа по укреплению положительного отношения к индивидуальности в подростковой среде.