Январь 31st, 2020

Изменение климата сместило таежные леса в сторону Арктики

Изменение климата сместило таежные леса в сторону Арктики. К выводу, что леса в Западной Сибири постепенно смещаются в сторону Северного полюса, пришли ученые из Тюменского университета (ТюмГУ), Университета Хельсинки и Финского метеорологического института, пишет ТАСС.

За последние 40 лет тайга переместилась на 150 км на север в районы, где раньше была тундра, говорится в исследовании. Результатом совместного исследования станет описание системы взаимодействий между атмосферой, мерзлотой и растительностью, лежащих в основе замены приполярных экосистем более продуктивными.

«На ландшафты Севера непосредственно влияют два физических объекта, определяющих микроклимат — планетарный пограничный слой (ППС) атмосферы и мерзлота. И тот и другой выполняют роли экранов, регулирующих потоки вещества и энергии. Финские коллеги занимаются изменениями ППС, а наш Университет изучает изменения мерзлоты и результат потепления — состояние природных экосистем».

Специалисты ТюмГУ.

При этом ученые отмечают, что потенциальная угроза сложившейся ситуации в том, что деревья движутся медленно, тогда как вредители — намного быстрее. Биологи отмечают, что происходящие в Арктике процессы уникальны для последних 7 тыс. лет.