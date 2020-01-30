В случае войны с Западом Россия продержится 3 часа — эксперты

Один из крупнейших китайских информационных сайтов — China.com опубликовал статью о возможном военном конфликте между Россией и Западом. Публикация вышла под заголовком «Нас запугивают! Если начнется война, будет ли Россия разгромлена за три часа?».

Ряд китайских аналитиков считает, что в случае начала войны Россия потерпит поражение за три часа. Насколько реальны эти опасения? На одном только европейском направлении находится 600 ядерных ракет и 80 бомбардировщиков, нацеленных на Россию и готовых в любую минуту к запуску. Объявив о вступлении в войну, страна тут же подпишет себе смертный приговор, переводит публикацию ресурс ИноСМИ.

China.com приводит следующие рассуждения. Осложнение ситуации на Ближнем Востоке обострило противоречия между Россией и США в данном регионе. Напряженная конфронтация между двумя странами наблюдается и на других направлениях. Однако армии обоих государств имеют как сильные, так и слабые стороны, из-за чего ни одна из них не может одержать верх над другой. Страны лишь перебрасываются гневными словами, пытаясь угрозами подчинить себе оппонента. Одна сторона говорит, что может уничтожить территорию противника десять раз, а другая отвечает, что нанесет поражение всего за три часа и даже без применения ядерных боеголовок.

«Если оставить в стороне общественное мнение и стол переговоров, то противостояние двух государств заключается в следующем: США принимают меры, направленные на полную изоляцию России. Особенно отчетливо это проявляется на участке от Западной Европы до Ближнего Востока, а также на большей части арктического региона. Все старания России, в свою очередь, направлены на прорыв американской блокады и снятие ограничений. Она делает все возможное для укрепления авторитета в автономных военных районах и расширения зоны обороны, а вместе с тем пробивает себе путь на Северный полюс, Ближний Восток и юг Дальневосточного региона, чтобы обеспечить себе защиту в случае активных наступательных действий со стороны Европы», — говорится в публикации.

Отмечается, что меры США по блокаде России включают в себя постепенное сокращение ее пространства для стратегических маневров путем строительства большого количества военных баз, использования в качестве тыловой поддержки огромного ядерного арсенала, а также многочисленные воздушные силы, готовые в любой момент оказать помощь передовой. В настоящее время США опираются на силы стран НАТО и своих союзников в Европе, на Ближнем и Дальнем Востоке. Они постепенно проникают и закрепляются на Северном полюсе, уверенно действуют на европейском направлении, которое стало ключевым пунктом антироссийской блокады.

На европейском направлении США расположили свои регулярные части, противоракетное оружие средней дальности и средства нанесения авиаудара, а 600 ядерных боеголовок находятся в ведении или совместном пользовании американскими союзниками, среди них также немало ядерных авиабомб, указывают китайские эксперты. Отсюда можно прийти к выводу, что в данном регионе действует немало подразделений американских ВВС, что говорит о вероятном присутствии стратегических бомбардировщиков. Соединения американских надводных кораблей, в том числе авианосные группы и атомные подлодки стратегического назначения, также окружают европейский регион.