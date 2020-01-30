Январь 30th, 2020 Дайверы нашли судно, перевозившее золото, таинственно пропавшее 300 лет назад



В Норвегии члены местного дайвинг-клуба после многолетних поисков обнаружили на дне моря обломки голландского торгового судна «Юффрау Элизабет» (Juffrau Elisabeth), которое затонуло в 1760 году. О находке сообщается на сайте Норвежского директората по культурному наследию. Части судна были обнаружены на морском дне на юге страны около города Сегне.



Этот корабль искали еще в 1760 году, но найти не смогли. Около 40 лет назад поиски возобновились, и последние 10 лет этим активно занимались члены дайвинг-клуба Сегне. В архивах они провели гораздо больше времени, чем под водой.



В марте 2019 года им удалось найти место кораблекрушения, но до последнего времени открытие держали в тайне. Ученым надо было убедиться, что речь идет не о каком-то другом судне.



«Это невероятная находка. Не так много кораблекрушений произошло у побережья Норвегии, которые можно было бы сравнить с крушением Juffrau Elisabeth», — объясняет Ханна Гейран, глава Директората по культурному наследию.



Известно, что это было голландское торговое судно. Оно затонуло 21 марта 1760 года недалеко от архипелага Сегне, причем затонуло при довольно странных и подозрительных обстоятельствах.



Дело в том, что команда, которая состояла всего из четырех человек, спаслась при помощи шлюпки. Было начато расследование, во время которого голландский капитан Питтер Элкеш получил большую долю критики.



С его слов выходило, что корабль попал в шторм, в результате чего и затонул. Однако сомнения вызвало то, что судно шло с поднятыми парусами. Некоторые письменные источники XVIII века вообще предполагают, что корабль вовсе не затонул, а был спасен. Но куда же он исчез?



Открытие все расставило по своим местам. Оно доказывает, что Juffrau Elisabeth вот уже более 200 лет покоится на дне. Что до поднятых парусов, то современные исследователи предполагают, что команда просто не смогла их свернуть.



Судно к тому времени провело в плавании около 20 дней. Могла сказаться усталость, и изможденные моряки предпочли пересесть в спасательную шлюпку. Оставшись без управления, судно затонуло.



По словам подводного археолога Фроде Квале из Норвежского морского музея, все обломки будут сфотографированы при помощи управляемого аппарата. Полученные снимки будут использованы для создания 3D-модели затонувшего судна. В 2024 году население Земли составит 8 миллиардов

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