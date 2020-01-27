 
 
Январь 27th, 2020

Польша заявила о покупке крупной партии F-35 у США

Вместо Турции США поставят крупную партию истребителей F-35 Польше. Ранее Турцию отлучили от проекта после закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Об этом в социальной сети Twitter сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

По его словам, Польша готова заплатить $4,6 млрд за 32 американских истребителя пятого поколения F-35.

«В эту пятницу в Демблине я подпишу контракт на сумму $4,6 млрд на покупку 32 современных истребителей F-35 пятого поколения», — написал глава военного ведомства Польши.
Напомним, как сообщала группа ИС, ранее стало известно, что военное ведомство Республики Польша изучает возможности совместной с Украиной модернизации парка самолетов МиГ-29.

Category: Новости, США ﻿
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