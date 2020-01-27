Январь 27th, 2020

Медики назвали продукты, которые помогут улучшить состояние печени.





Медики назвали продукты, которые помогут улучшить состояние печени.

Среди таких продуктов врачи института здоровья в Сан-Диего выделяют чеснок, морковь, зеленый чай, грейпфруты, клюкву, орехи и кофе. Как сообщают эксперты, даже если человек не имеет пристрастия к злоупотрелению алкоголя его печень всё равно рискует заболеть из-за ряда внешних факторов воздействия.



Разберем каждый продукт отдельно. Морковь, которая воздействует как антиоксидант, за счет своего богатого источника веществ-каротиноидов, предшественников витамина А. Также морковь можно приготовить и после этого процесса она также может нести полезные эффекты. К примеру в вареной моркови содержится много фалкаринола. Это вещество имеет свойство противодействовать опухолям. При этом нужно понимать, как правильно приготовить морковь. Во время варения моркови, нужно плотно закрыть крышку кастрюли, дабы она смогла сохранить полезные для организма и иммунной системы человека витамины А, В, С, D, E, K, PP. К слову, морковь полезна не только для печени, а и для глаз, сердечнососудистой системы и для людей, которые страдают сахарным диабетом. Морковь однозначно стоит включить в свой ежедневный рацион в разумных дозах, так как этот овощ имеет большое количество положительных аспектов.