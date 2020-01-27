Январь 27th, 2020

Мадонна отменила концерты из-за проблем со здоровьем

61-летняя американская певица неутомимо гастролирует по миру со своей концертной программой Madame X. Однако возраст дает о себе знать и организм исполнительницы просто не выдерживает плотного графика и изнурительных шоу. Мадонна в очередной раз отменяет выступление, однако на этот раз решила сообщить сторонников лично.

Международный тур в поддержку нового альбома Madame X начался еще в прошлом году. Тогда Мадонна была вынуждена отменить восемь своих выступлений, утверждая что причиной стало плохое самочувствие. Травма колена и порванные связки стала причиной отмены от ее первого шоу и в новом году.

Дебютной концертной площадкой в 2020 году должен был стать Лондон сегодня, 27 января. Однако вчера на личной странице звезды в Инстаграмм появилось сообщение для поклонников, в котором она сообщила об отмене ближайшего концерта. Как отметила знаменитость, в этом решении ее убедил личный врач. Он заявил, что Мадонна нуждается в отдыхе.

«Как вы все знаете, у меня травмы, от которых я страдаю с самого начала турне, но я всегда должна слушать свое тело и ставить свое здоровье на первое место», — призналась звезда. «Последнее, что я хочу делать — это разочаровать своих поклонников или нарушить целостность моего шоу. Поэтому я буду продолжать до последнего. Как всегда, каждый, кто приобрел билет, получит возмещение. Опять-таки, мне очень жаль, что разочаровала кого-то, и пожалуйста, знайте , что это причиняет мне значительно больше боли, чем вы можете себе представить. Еще раз спасибо за понимание «, — написала знаменитость.

Стоит отметить, что в туре звезду ждет 15 концертных шоу, к которым организм 61-летней легенды, судя по всему, просто не готов