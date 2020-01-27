Январь 27th, 2020

Что будет с программой гражданства Мальты

Программа инвестиционного гражданства Мальты под угрозой приостановки. Ранее такой сценарий уже произошёл в Молдове. Местные власти прервали выдачу паспортов и не снимали схему с паузы. Новостей на тему инвестиционной миграции всё больше, но далеко не все они внушают оптимизм.

Возможность оформить мальтийское гражданство может исчезнуть

Мальта – одна из двух европейских стран, которые выдают иностранным инвесторам паспорта в обмен на вложения средств в государственную экономику. Этот вариант пользуется большей популярностью, поскольку Кипр установил вдвое больший порог вхождения для участия в аналогичной схеме.

К сожалению, сильно увеличился риск того, что заявки на мальтийское инвестиционное гражданство больше не будут приниматься. Скорее всего, действующий премьер-министр островного государства Джозеф Мускат сложит свои полномочия уже в этом месяце из-за скандала вокруг убийства Дафны Галиции – журналистки, которая расследовала случаи взяточничества в правительственной верхушке, в том числе, связанных с программой по оформлению золотых паспортов. Причём Мускату придётся уйти с поста на волне усиления критики, в адрес продвигаемой им инвестиционной схемы.

Главой правящей лейбористской партии и новым премьер-министром Мальты станет победитель предстоящих выборов. Возможно, это будет его нынешний заместитель Крис Фирн. Фирн заинтересован в сотрудничестве с европейскими институтами в вопросе обновления программы индивидуальных инвесторов. На время. При этом, во время реформирования, заявки на мальтийские паспорта в обмен на инвестиции принимать не будут.

В интервью местным журналистам заместитель премьер-министра признал, что продукт по инвестиционной миграции приносит достойный доход его стране и специалистам по миграции, юриспруденции и недвижимости. При этом Фирн напомнил о лимите в 1800 удовлетворённых индивидуальных и коллективных заявок.

Политик подчеркнул, что квота по принятым заявлениям близка к исчерпанию. Как ему сообщили, этот предел будет достигнут к тому моменту, когда пройдут первые 100 дней нового руководства.

Вполне возможно, что эта информация неправдива. В свежем ежегодном отчёте о работе программы говорится, что с 2014 года по июнь 2019-го гражданство за инвестиции получили 1054 главных заявителя. Это намного ниже установленного лимита в 1800 заявок. Migration Group будет держать вас в курсе дальнейшего развития событий.