Январь 26th, 2020

В ДБР появилось дело о Евромайдане как «госперевороте» против Януковича

В производстве Государственного бюро расследований (ДБР) есть дело о том, что события во время Евромайдана 2013-2014 года якобы были государственным переворотом, а не революцией Достоинства и это была попытка скинуть президента Януковича.

О существовании этих дел в эфире телеканала «Прямой» заявил адвокат Петра Порошенко Игорь Головань.

«Были разного рода заявления. Речь не идет только о делах Майдана. Были дела о том, что этот самый Майдан был государственным переворотом. Эти производства есть, и они, по-моему, есть даже в производстве ДБР. Я не знаю, их считают делами Майдана или нет. Но заявления подавались нашими коллегами из адвокатского объединения Aver Lex, насколько я читал в свое время. Это те же дела, где работал этот адвокат Януковича Александр Бабиков «, — сказал Головань.

Стоит отметить, что сегодня Бабиков является первым заместителем председателя ГБР. Игорь Головань также подчеркнул, что бывший глава Государственного бюро расследований Роман Труба и начальник следственного отдела ГБР Олег Корецкий делают все, чтобы вернуть Украину в сферу влияния Российской Федерации.