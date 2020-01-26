Январь 26th, 2020

Селена Гомес рассказала, как встретила Дженнифер Энистон в ванной.

Знаменитая американская певицаСелена Гомес, призналась, что росла на культовом сериале «Друзья». Именно поэтому ее первая встреча со своим кумиром, героиней Рейчел Грин в подростковом возрасте навсегда запомнилась звезде, а увлечение любимой актрисой переросло в настоящую дружбу между знаменитостями.

На днях Дженнифер Энистон решила примерить на себя роль телеведущей и заменила свою звездную коллегу в эфире популярной программы «Шоу Эллен ДеДженерес» на американском телевидении. Появление актрисы в эфире вызвало настоящий резонанс и повышенный интерес зрителей к эксклюзивному выпуску.

Гостьей шоу стала 27-летняя исполнительница Селена Гомес, которая не сдержалась, чтобы не вспомнить забавную историю знакомства с Дженнифер. Девушка призналась, что тоже относится к числу ярых сторонников комедийного ситкома «Друзья», который сделал Дженнифер Энистон всемирно известной. Как выяснилось, певица замечательно помнит эту знаковую встречу, которая состоялась в довольно нестандартном месте — ванной комнате.

«Никто тогда вообще не знал, кто я такая. А ты была в ванной, одетая в черное платье. Я думаю, это было мероприятие Vanity Fair или что-то в этом роде. Ты только вышла из ванной, а мое сердце просто остановилось. Я просто сошла с ума и сразу побежала к маме рассказывать ей, что я только видела Дженнифер Энистон», — радостно вспомнила Селена Гомес.

Эта встреча дала старт для их длительной и прочной дружбы. Дженнифер Энистон вспомнила, что певица была гостьей в доме, где они вместе проводили вечера за пиццей. В свою очередь Селена на страницах своего инстаграма призналась, что Энистон стала знаковой фигурой в ее жизни, и отметила ее великолепное чувство юмора и доброе сердце.

«Она — сестра, которую все хотели бы, она — друг, которого все заслуживают. Я не знаю лучшего человека», — заверила Селена Гомес в эфире программы.