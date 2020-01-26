Январь 26th, 2020

Оля Полякова пожаловалась на испорченный отдых

Оля Полякова, которая ярко отметила свой день рождения на мексиканском курорте, не без сожаления сообщила, что отпуск, не совсем оправдала ее ожидания, подходит к концу.

Певица на своей странице в Instagram поделилась солнечными пляжными фото, на которых позировала с двумя дочерьми Марией и Алисой. Для фотосета они выбрали яркие купальники, которые контрастировали с белоснежным песком и бирюзовыми волнами. Они так весело улыбались, обнимались и целовались на камеру, невозможно поверить, что в отдыхе пошло что-то не так, однако в подписи под фото Оля Полякова честно призналась, что в чем-курорт ее разочаровал

«Ну, до свидания Мексика! Это было, честно говоря, непонятно … не тот отель, не тот вид отдыха (для нас), но впечатлениями, что бы понять эту страну, нам нужно приехать еще раз!» — откровенно написала знаменитость.