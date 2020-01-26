Оля Полякова пожаловалась на испорченный отдых

Оля Полякова, которая ярко отметила свой день рождения на мексиканском курорте, не без сожаления сообщила, что отпуск, не совсем оправдала ее ожидания, подходит к концу.
Певица на своей странице в Instagram поделилась солнечными пляжными фото, на которых позировала с двумя дочерьми Марией и Алисой. Для фотосета они выбрали яркие купальники, которые контрастировали с белоснежным песком и бирюзовыми волнами. Они так весело улыбались, обнимались и целовались на камеру, невозможно поверить, что в отдыхе пошло что-то не так, однако в подписи под фото Оля Полякова честно призналась, что в чем-курорт ее разочаровал
«Ну, до свидания Мексика! Это было, честно говоря, непонятно … не тот отель, не тот вид отдыха (для нас), но впечатлениями, что бы понять эту страну, нам нужно приехать еще раз!» — откровенно написала знаменитость.
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