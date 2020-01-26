Январь 26th, 2020

Анджелина Джоли запустит телепередачу для подростков

Голливудская актриса Анджелина Джоли, которая недавно рассказала о принципах воспитания дочерей, запустит собственную телепередачу для подростков. В программе будут освещаться крайне актуальные вопросы в современном мире.

«Как мать я очень рада принять участие в создании программы, направленной на то, чтобы рассказать детям о жизни их сверстников в разных уголках земного шара и помочь им объединиться», - сообщила актриса изданию Variety.

Джоли выступит в качестве исполнительного продюсера программы «Мой мир». Программа будет выходить каждое воскресенье на канале World News.