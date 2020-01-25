Январь 25th, 2020

Эпидемия в Китае — подъезды к зараженным городам закрыли баррикадами, тоннели засыпали (фото + Видео)

По последним данным, из различных источников в китайском сегменте соцсетей в Китае заражено уже несколько десятков тысяч человек новым коронаривуслв, вызывающим смертельную пневмонию. В эпицентре заражения, городе Ухань дефицит продуктов питания и тотальная паника среди населения. Люди стараются проcто не выходить на улицы, которые патрулируются военными в средствах химзащиты.

В сети появились фото баррикад, которые создаются властями на всех дорогах из зараженной зоны. Пока точно не известно количество погибших, но утверждается из непроверенных источников, что их уже сотни в зоне эпидемии. Пока точно неизвестно как распространяется данный смертельно опасный вирус, однако власти строят несколько мобильных госпиталей, которые смогут принят тысячи заболевших. Точное же число инфицированных пока не известно даже приблизительно. Всего в зоне поражения вирусом уже находится около 50 миллионов человек.

Созданы «зеленые коридоры» для поставок продовольствия в закрытый на карантин город Ухань, заявила пресс-служба министерства коммерции КНР 25 января, сообщает Синьхуа.

Созданный специальный механизм поставок товаров в закрытый город будет работать круглосуточно.