Январь 25th, 2020 Археологи нашли гигантский город майя, который объяснил, почему цивилизация погибла

Цивилизация древних майя является одной из самых развитых цивилизаций в Западном полушарии. Примитивное, на первый взгляд, общество каменного века обладало глубокими познаниями в астрономии, математике, имело весьма развитую письменность. Их пирамиды превосходят по архитектуре египетские. Об этой загадочной и величественной цивилизации известно немало, но учёные не знают главного: почему майя более 11 веков назад покинули свои прекрасные города и рассеялись в джунглях? Может последняя находка археологов на Юкатане — последнем форпосте этой великой цивилизации, прольёт свет на этот вопрос?



Культура майя охватывает обширные территории, включая современные Мексику, Белиз, Гондурас, Гватемалу и полуостров Юкатан. За полтора тысячелетия до прибытия к берегам Южной Америки Колумба, у майя уже были построены удивительно красивые города с совершенной архитектурой, был самый точный солнечный календарь и иероглифическая письменность. Пик расцвета этой цивилизации приходится на 6-7 века нашей эры. Любопытный факт: при всей развитости науки, обществу майя была неведома конструкция колеса. Майя известны своими изысканными ювелирными украшениями, металлоконструкциями из золота и меди. И несмотря на все их великие достижения, богатые ресурсы, глубокие знания и навыки, цивилизация майя угасла.



Учёные и историки не совсем уверены в том, что привело к краху этой культуры, но они считают, что изменение климата сыграло одну из главных ролей в этой трагедии. Исследователи обнаружили свидетельства о масштабных засухах в этом районе и хронологически связывают их с паттернами разрушения в обществе майя.

Так сложилось, что майя для жизни достался один из самых комфортных уголков нашей планеты. Климат был мягким, тёплым и влажным. Такие условия существования позволяли отлично развивать сельское хозяйство. Именно оно стало основой экономики этой древней цивилизации. Они выращивали разнообразные овощи, злаки и бобовые. Животноводство у майя было не развито. Они не приручали домашних животных и не использовали их ни для пищи, ни для передвижения. Мясо майя добывали только охотясь на дичь.



Южная часть региона, будучи самым густонаселённым центром, пострадала первой, так как люди не смогли приспособиться к новым условиям. Северная часть была привычна к такому климату, а потому там лучше справлялись с последствиями засухи. Несмотря на то, что эта область меньше пострадала, от упадка это её не спасло. К 850 году нашей эры майя стали массово покидать свои города. К моменту завоевания этих земель конкистадорами оставалось всего несколько весьма изолированных и немногочисленных поселений.

К величайшему сожалению, драгоценные манускрипты майя были полностью уничтожены испанскими завоевателями по приказу католической инквизиции. Всю информацию учёным пришлось собирать по крупицам, основываясь на календарных записях на памятниках, анализах керамических предметов обихода и радиоуглеродных исследованиях.

Согласно последним исследованиям в этой области, в 9 веке на регион обрушилась засуха, которая продлилась не на годы, а на столетия. Это привело к постепенному вымиранию. В результате все мегаполисы майя были покинуты, крестьяне, жившие в окрестностях, тоже ушли.



Некоторые учёные видят причину этого экологического катаклизма в том, что майя очень активно вмешивались в природные процессы. Была построена гигантская система оросительных каналов, майя осушали болота для превращения их в пашни, вырубали огромные массивы леса для строительства городов. Всё это в совокупности могло стать причиной того, что локальные засухи, помножившись на естественные изменения климата в регионе и привели к катастрофе.

Очаг некогда величественной цивилизации погас. Жреческие традиции выродились. Все, зародившиеся впоследствии зачатки цивилизованного общества, характеризовались весьма резкими формами власти. Хотя сведений о существовании майя много, благодаря, в основном, открытиям археологов, в истории этой культуры есть ещё очень много пробелов.



Самая последняя находка историков — огромный древний дворец майя в глубине юкатанских джунглей. Город обнаружили всего в 160 километрах к западу от Канкуна. Дворец поражает своим великолепием и размерами. Площадь этого здания превышает 800 квадратных метров! Строение состоит из шести комнат, коридора с колоннами, множества лестниц.

Дворец использовали в период между 6 и 11 веками. В районе археологи обнаружили места захоронений. Чтобы выяснить как можно больше сведений о жителях древнего города, историки проводят всевозможные анализы останков.

По данным газеты «Мексиканские новости», заявление NIAH о находке предполагает, что дворец использовался элитой, а период вероятного использования учёные определили по возрасту различных реликвий, найденных внутри. Эта эпоха охватывает классические и последние классические периоды майя, когда цивилизация начинала свой упадок и многие из её городов уже были заброшены.



Археолог Альфредо Баррера Рубио отметил, что в течение этого периода город Чичен-Ица ??оказал сильное влияние на небольшие города майя, включая Кулубу. Такой вывод учёные сделали, обнаружив множество обсидиановых и керамических предметов, подобных найденным в Чичен-Ице. Этот город — одна из самых посещаемых исторических памяток в Мексике. Он был признан одним из семи новых чудес света, наряду с Тадж-Махалом и Великой китайской стеной.

В свежеобнаруженном городе археологи ещё исследовали далеко не всё. Там есть два жилых здания, они находятся в очень плохом состоянии. Кроме этого, присутствуют алтарь и круглое строение, которое историки считают большой печью. Сейчас учёные проводят работы по реставрации всех зданий.

Одна из координаторов проекта по реставрации города, Наталья Эрнандес Тангарифе, заявила, что предпринимаются усилия по восстановлению лесов вокруг Кулубы. Это должно помочь защитить город от ущерба, который может быть нанесен солнцем и ветром. NIAH хочет сделать Кулубу открытой для публики в будущем, чтобы люди могли видеть не только город, но и один из последних кусков джунглей в этом районе, со всей красотой и совершенством, присущими дикой природе.



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