Январь 24th, 2020

«Они все мне должны»: отец Меган Маркл дал интервью об отношениях с дочерью и королевской семьей

По британскому телеканалу Channel 5 был показан 90-минутный документальный фильм под названием «Томас Маркл: моя история» (Thomas Markle: My Story). В этой передаче 75-летний отец Меган Маркл Томас рассказал, как изменились его отношения с дочерью, после того как она вышла замуж за принца Гарри, а также поделился своими эмоциями по этому поводу.

Так, Томас признался, что очень сожалеет, что не смог присутствовать на свадьбе дочери, — отец герцогини утверждает, что расстроился до слез, когда увидел, что к алтарю ее ведет отец Гарри, принц Чарльз:

Моя дочь выглядела прекрасно. Жаль, меня не было рядом с ней в тот момент. Конечно, я благодарен принцу Чарльзу за то, что он сделал. Однако признаюсь, что немного поплакал из-за этого. Я и по сей день не могу забыть этот момент.

Томас Маркл

Томас Маркл сказал, что изначально был приглашен на свадьбу, однако не смог на ней присутствовать из-за решения королевской семьи. Дело в том, что незадолго до торжества отец Меган согласился позировать репортерам, которые хотели пошагово снимать его подготовку к свадьбе дочери.

Члены британской королевской семьи были недовольны этой сделкой Томаса с журналистами и расценили ее как неуважение к частной жизни. По словам отца Меган, Гарри даже отчитал его за принятое решение по телефону, а через несколько дней после этого Томас попал в больницу, где ему была срочно проведена операция на сердце.

Принц Чарльз с супругой Камиллой и Меган Маркл

Гарри сказал мне: «Если бы ты меня послушал, с тобой бы ничего не случилось». Я ответил, что жалею, что не умер, — тогда бы они могли хотя бы притвориться, что им очень грустно. Хотя я уверен, что Меган плакала, когда узнала, что меня не будет на свадьбе, и Гарри тоже был расстроен,

— рассказал Томас Маркл об одном из телефонных разговоров с принцем Гарри перед их свадьбой с Меган.

Принц Гарри и Меган Маркл

В новом интервью отец Меган Маркл также выразил сожаление, что после свадьбы его дочь и ее новая семья совсем перестали поддерживать с ним связь и никак не помогают ему материально:

В конечном итоге они все мне должны: королевская семья должна, Гарри должен и Меган должна. Я должен быть вознагражден за то, что пережил. Дочь обещала, что будет заботиться обо мне, когда я стану старым. Сейчас я уже достиг преклонного возраста — пора присматривать за папой.

Томас Маркл

Кроме того, Томас Маркл назвал супруга дочери частью своей семьи и призвал его к серьезному разговору:

Для них я не существую. Осознает это Гарри или нет, но он теперь тоже является частью моей семьи, а я — частью его. Нам надо поговорить. Ему уже не 12 лет — он больше не имеет права быть таким недотрогой.

В интервью Томас Маркл много говорил о детстве Меган, а также вспоминал, как встретился с ее матерью Дорией Рэгланд. Томас выразил уверенность, что Дория тоже неуютно чувствует себя в новой семье: этот вывод он сделал по тому, как его экс-супруга выглядит на снимках репортеров.

Я думаю, что у нее тоже есть проблемы с королевской семьей. Я думаю, что они не могут найти для нее места. Она всегда выглядит испуганной, будто олень в свете автомобильных фар,

— поделился своими мыслями Томас Маркл.

Отец Меган также много говорил и о своем восьмимесячном внуке Арчи, с которым еще ни разу не встречался. Томас возмутился, что узнал о беременности Меган по радио, а не в личном разговоре с дочерью.