Как в СССР применили биологическое оружие против собственного населения — более 100 погибших

Наблюдая за развитием ситуации в Китае, мне вспомнилась очень опасная эпидемия на территории СССР. Вот какие описание этих событий я нашел в сети.
За семь лет до катастрофы на Чернобыльской АЭС в СССР случилось масштабное ЧП, которое власти удалось скрыть от общественности и зарубежных стран. 4 апреля под Свердловском (ныне Екатеринбург) разгорелась эпидемия сибирской язвы. В больницы поступали десятки местных жителей с одинаковыми симптомами: температура под 40°C, слабость, тошнота, кашель и озноб. За 2-3 дня состояние больных резко ухудшалось. Первичные симптомы переходили в боль в груди, кровавую рвоту, затруднения дыхания и шоковое состояние. Тело покрывалось трупными пятнами. Врачи не понимали, с чем имеют дело. Родственники отказывались забирать тела умерших.
В Чкаловском районе Свердловска началась паника.
Происходящее быстро привлекло внимание мировой общественности — СССР заподозрили в нарушении Конвенции о запрещении разработки и производства биологического оружия. Тем не менее долгое время власти успешно скрывали природу эпидемии. Тогда «разработали целую программу по дезинформации общественного мнения в стране и мире», в рамках которой озвучили официальную версию: вспышка сибирской язвы произошла из-за мяса заражённого скота.
Вспышка заболевания, паника в городе, комиссия из Москвы и официальная версия
4 апреля в больницу №24 Свердловска начали массово обращаться жители Чкаловского района. Все поступали с одинаковыми симптомами, их состояние резко ухудшалось. В медицинском учреждении не было стационара, поэтому больница с терапевтическим корпусом на 100 пациентов оказалась не готова к резкому наплыву. Поступивших укладывали на каталки и кушетки в коридорах. Вскоре людей пришлось направлять в соседнюю больницу.
«Такой наплыв больных оказался совершенно неожиданным, часть из них мы поэтому повезли в «двадцатку», — рассказывает главврач больницы № 24 в 1979 году Маргарита Ильенко. Вскоре ей позвонил главный врач „двадцатки“ Яков Клипницер: «Слушай, Ильенко, у нас тут двое твоих умерли… Похоже на пневмонию». Через некоторое время — снова звонок: «Я в панике: ещё трое скончались! Токсическая пневмония».
Свердловск, район Вторчермета, 1979 год
Врачи не понимали, с какой болезнью столкнулись, так как на первых стадиях она обладала признаками воспаления лёгких, но слишком быстро переходила в тяжёлую форму. Люди умирали от лёгочного кровотечения или от кровоизлияния в мозг, даже находясь на искусственной вентиляции под действием повышенной дозы лекарств.
5 апреля пациентов с симптомами принимали три больницы. Ежесуточно погибало до пяти человек. Врачи всё ещё не могли однозначно назвать причину смерти или поставить диагноз живым пациентам. Город охватывала паника: родственники отказывались забирать умерших от неизвестной инфекции.
«Болезнь протекала с удивительной скоротечностью… Захожу в одну палату. Мужчина лет тридцати. Он со мной разговаривает, а по телу уже трупные пятна. Вдруг у него рвота с кровью. И всё. Конец.» — Маргарита Ильенко, главврач больницы №24 в Свердловске в 1979 году
10 апреля в больнице №40 врачи провели первое вскрытие трупа из числа погибших от заболевания. Они поставили диагноз «сибирская язва». Это заключение патологоанатом Фаина Абрамова подтвердила в областной санэпидемстанции, отправив туда тело и пробы тканей.
Как только диагноз подтвердился, в Свердловск прибыла экстренная комиссия из Москвы во главе с академиком Петром Бургасовым. Вместе с ней в городе появились люди в штатском. Теперь всех заболевших сибирской язвой собирали в больнице №40, где подготовили 500 коек в инфекционном корпусе.
Комиссия с 10 по 13 апреля обследовала скот – овец и коров. Под руководством Бургасова эксперты решили, что к массовому заболеванию скота привело добавление в корм мясокостной муки, заражённой спорами сибирской язвы.
Свердловск-19. Эпицентр заражения был за пятиэтажками.
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