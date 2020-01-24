Январь 24th, 2020

Как в СССР применили биологическое оружие против собственного населения — более 100 погибших

Наблюдая за развитием ситуации в Китае, мне вспомнилась очень опасная эпидемия на территории СССР. Вот какие описание этих событий я нашел в сети.

За семь лет до катастрофы на Чернобыльской АЭС в СССР случилось масштабное ЧП, которое власти удалось скрыть от общественности и зарубежных стран. 4 апреля под Свердловском (ныне Екатеринбург) разгорелась эпидемия сибирской язвы. В больницы поступали десятки местных жителей с одинаковыми симптомами: температура под 40°C, слабость, тошнота, кашель и озноб. За 2-3 дня состояние больных резко ухудшалось. Первичные симптомы переходили в боль в груди, кровавую рвоту, затруднения дыхания и шоковое состояние. Тело покрывалось трупными пятнами. Врачи не понимали, с чем имеют дело. Родственники отказывались забирать тела умерших.

В Чкаловском районе Свердловска началась паника.

Происходящее быстро привлекло внимание мировой общественности — СССР заподозрили в нарушении Конвенции о запрещении разработки и производства биологического оружия. Тем не менее долгое время власти успешно скрывали природу эпидемии. Тогда «разработали целую программу по дезинформации общественного мнения в стране и мире», в рамках которой озвучили официальную версию: вспышка сибирской язвы произошла из-за мяса заражённого скота.