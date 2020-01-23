Январь 23rd, 2020

Американским врачам впервые удалось вылечить рак четвертой стадии





Американским ученым благодаря новой процедуре удалось вылечить рак груди у женщины на последней стадии, об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature, сообщает издание «Форум-Дейли»

В рамках новой терапии в кровь женщины ввели 90 млрд иммунных клеток.



Два года назад врачи сказали Джуди Перкинс из Флориды, что ей осталось жить три месяца. Сегодня в ее теле нет и следа раковой опухоли.



Команда ученых из Национального университета рака в США говорит, что такая терапия все еще является экспериментальной, но со временем может стать методом лечения всех видов рака.



В Джуди был рак груди на терминальной стадии — он быстро распространялся и не подлежал общепринятому лечению.



В ее печени были опухоли размером с теннисный мяч, метастазы распространились по всему телу.



О своем опыте экспериментального лечения она рассказала журналистам: «Примерно через неделю после начала терапии я начала что-то чувствовать. В моей груди была опухоль, и я чувствовала, как она сжимается. Еще в одну-две недели она совсем исчезла».



Она вспоминает также первую томограмму после процедуры — все медперсонал «был очень взволнован и даже подпрыгивал».



Тогда же ей сообщили, что она полностью здорова.



Сейчас Джуди ходит в походы и плавает на каяках, а недавно в течение пяти недель путешествовала по родному штату.



Живая терапия



Процедура, фактически, являются как бы «живыми лекарствами», которые производятся из клеток самого пациента в одной из ведущих мировых лабораторий по исследованию рака.



«Речь идет о наиболее персонализированное лечение, которое только можно представить», — сказал доктор Стивен Розенберг, возглавляющий отделение хирургии в Национальном институте рака в США



Пока такое лечение — экспериментальное, и требует очень много тестов и проверок, прежде чем его начнут использовать повсеместно.



Но вот как оно работает.



Все начинается с изучения врага.



Опухоль пациента анализируют на генетическом уровне, чтобы идентифицировать редкие генетические изменения, которые могут сделать рак видимым для иммунной системы.



С 62 генетических аномалий в опухоли пациентки Джуди Перкинс только четыре могли стать потенциальными мишенями для иммунной атаки.



Следующий этап — охота. Иммунная система пациента уже начинает атаковать опухоль, но белые кровяные тельца пока проигрывают раковым клеткам.



На этом этапе ученые внимательно следят за белыми кровяными тельцами пациента и выделяют те, которые способны успешно атаковать рак. Их потом выращивают в огромном количестве в лабораториях.



В кровь 49-летней Джуди ввели около 90 млрд таких искусственно размноженных иммунных клеток — вместе с лекарствами, которые «снимают тормоза» с иммунной системы.



«Те же мутации, вызывающие рак, становятся его Ахиллесовой пятой», — рассказал доктор Розенберг.



«Изменение парадигмы»



Это результаты лечения только одного пациента. Для подтверждения находок ученым предстоит провести масштабные медицинские исследования.



Вызов пока заключается в том, что иммунотерапия в лечении рака может работать феноменально для одних пациентов — и совсем не приносить никакой пользы для других.



«Это очень экспериментальное лечение, и мы только учимся, как его осуществлять, но потенциально его можно применить к любому виду рака, — рассказывает доктор Розенберг. — Нам еще предстоит сделать много работы, но существует потенциал полной смены парадигмы в лечении рака — в создании уникального лекарства для каждого пациента — и это очень хорошо от всех видов лечения».



Исследования американских коллег похвалил доктор Саймон Винсент с британской благотворительной исследовательской лаборатории Breast Cancer Now.



«Мы думаем, что эти результаты — выдающиеся. Это первая возможность увидеть такой вид иммунотерапии на наиболее распространенном виде рака. Но пока он протестирован только на одном пациенте», — отмечает доктор Саймон.



«Надо сделать еще много работы, но потенциально эта технология может открыть целую новую отрасль терапии для большого количества людей», — заключает он.