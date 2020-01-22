Январь 22nd, 2020

Порошенко в Давосе сорвал полный аншлаг — к Зеленскому никто не пришел

На выступлении Петра Порошенко, пятого президента Украины в Давосе зал был заполнен полностью и журналистам пришлось тесниться между рядами. В то же время на выступление Зеленского пришли в основном только лица, его сопровождавшие. Как пишет Тарас Березовец, после выступления президента Пакистана должен был выступать Зеленский и сразу же зал опустел. Зеленский говорил на украинском с небольшим акцентом. Петр Порошенко выступал на английском языке.

«На Польском завтраке в Давосе сегодня утром, собрали Лидеров восточно-европейских стран.



Активно обсуждали новый экономический союз (смотрите карту).



Это Междуморье, Балто-Черноморский союз в котором нет Украины!)



На завтраке, к слову, Украины тоже не было. Не пригласили (или не проявили интерес).



Мы сколь угодно можем пускать слюни и говорить про:



- крутой потенциал к развитию нашей богатейшей страны;

- важную роль Украины в инфраструктурном проекте Китая «Один пояс один путь»

- невозможность Балто- Черноморского союза без Украины…



Но по факту, остаёмся сидеть на %опе.



Пока у наших Лидеров не появятся яйца (!), своё стратегическое видение,

Пока у страны не появятся Стратегических цели и своя прагматичная повестка (в том числе международная), Украина будет стагнировать.



Будет падать промышленное производство, будут уезжать на заработки украинцы.» — пишет Березовец.