Январь 22nd, 2020

17-летний стажер NASA обнаружил редчайшую планету

17-летний интерн из Нью-Йорка открыл новую планету на третий же день своей работы в NASA Goddard Space Flight Center. Во время своей стажировки Вольф Цукер получил задание оценивать различия в яркости звезд на основе данных, собранных телескопом TESS.

«Я работал с ученым NASA Веселином Костовым. Вместе мы искали планеты с кратной орбитой в данных TESS », — пояснил Цукер. «Я был поражен, потому что, во-первых, я мог участвовать в настоящем исследовании, что уже круто само по себе. Во-вторых, я мог работать в сфере науки, которая мне действительно нравится. А в-третьих, я был в NASA, и это просто крутое место », — добавил парень.

Планеты с кратной орбитой — это миры, вращающиеся вокруг двух звезд. Ранее их не обнаруживали в массивах данных телескопа. Но на третий день стажировки Цукер смог идентифицировать одну из таких планет в системе звезды, расположенной за 1300 световых лет от Земли.

«Я был очень взволнован. Идя на стажировку, вряд ли стоит ожидать, что я найду планеты. Надежда — это, наверное, лучшее слово для такого случая, потому что всего было открыто 12 подобных планет. И это, кажется, за 10 лет. Поэтому это не то, что невозможно найти. Но они достаточно редки », — сказал Цукер.

Планета получила название TOI 1338 b. Она в семь раз больше, чем Земля, и вращается вокруг двух звезд в почти одной и той же плоскости. Это означает, что планета регулярно переживает солнечное затмение. В NASA говорят, что сами звезды облетают друг друга примерно за 15 дней.