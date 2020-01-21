Январь 21st, 2020

Зеленский планирует разрешить двойное гражданство

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев работает над вопросом возможного введения двойного гражданства

Об этом президент заявил в интервью журналу Newsweek, комментируя двусторонние отношения с США.

«США являются стратегическим партнером … Наша молодежь очень положительно относится к США, и мы надеемся, что больше наших людей смогут получить прекрасное образование в американских университетах, которые являются одними из лучших в мире. Мы рады, что люди едут и набираются опыта, но мы также хотим, чтобы наша диаспора в США могла свободно поворачиваться, поэтому мы работаем над реформой двойного гражданства «, — заявил Зеленский.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства.

Законопроектом № 2590 предлагается упростить получение украинского гражданства некоторыми иностранцами.