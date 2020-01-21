Редкие ретро фотографии о жизни евреев на заре советской власти

Еврейские пионеры.

Эта фотоколлекция сформирована из фотографий и негативов 1920-30-х годов, которые были присланы в берлинскую штаб-квартиру евреями, работавшими в то время в СССР. Некоторые из этих снимков экспонировались на передвижных выставках в разных странах мира во время проведения советским государством кампаний по сбору средств для поддержки еврейской земледельческой колонизации в СССР. А 1933 году эту фотоколлекцию вывезли сначала в Париж, а позже – в Марсель. В настоящее время основная часть коллекции хранится в Лондоне, где сегодня находится архив World ORT.