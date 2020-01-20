Январь 20th, 2020

Неле Штепе присудили 3600 евро компенсации от Украині

Бывшая городская голова Славянска Неля Штепа, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической группы, получила 3600 евро компенсации за нарушение права на свободу по решению Европейского суда по правам человека.

Адвокат Штепы также отметил, что сейчас его подзащитная ждет очередной вызов в суд в Харькове. Однако, где именно находится сегодня Штепа, адвокат не сообщил.

«У меня нет такой информации. Вероятно, в Славянске. Но у нее нет ограничений на передвижение », — отметил Шадрин.

Ранее Европейский суд постановил, что Украина нарушила право Штепы на судебное разбирательство «в течение разумного срока» или освобождение до судебного разбирательства. Суд считает, что уголовное производство было слишком длинным. Также ЕСПЧ признал нарушение права Штепы на справедливый суд.

Штепа требовала 21 000 450 евро за судебные издержки, 8500 евро за компенсацию утраченной зарплаты и 30000 евро за моральный ущерб. В конце Украине обязали в течение трех месяцев выплатить Штепе 2600 евро за моральный ущерб и 1000 за судебные сборы и расходы.

Напомним, Неля Штепу задержали 11 июля 2014. Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей, и в создании террористической группы или организации.

Кроме того, против нее выдвинуто обвинение в призывах к изменению границ территории Украины, содействии проведению псевдореферендуму об отделении Донецкой области от Украины, создание условий для деятельности террористических групп и организаций.