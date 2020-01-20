Январь 20th, 2020

МИД Польши обвинил Красную Армию и НКВД в разграблении культурных ценностей

Министерство иностранных дел Польши заявило об огромных потерях, понесенных культурой страны в результате действий СССР. В заявлении МИД в Twitter говорится, что специальные подразделения НКВД разграбили ценные произведения польского искусства, многие из которых до сих пор находятся на территории РФ.







Также утверждается, что Красная Армия и НКВД неоднократно уничтожали и конфисковывали то, что немцы не могли разграбить или сжечь. В числе предметов искусства, которые Польша считает утраченными по вине Советского Союза, названы картины «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха Старшего, «Мадонна с младенцем и попугаем на фоне пейзажа» неизвестного мастера XVI века, «Девочка с голубем» Антуана Пэна, «Птичий двор» Даниэля Шульца, портрет Иоганна фон Шварцвальдта кисти Ганса Гольбейна Младшего, «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля Старшего и диптих неизвестного голландского художника XV века.



Польша не впервые заявляет права на украденные русскими произведения искусства. В 2013 году Варшава добивалась от РФ возвращения 18 объектов культурного наследия, вывезенных немцами в Германию во время Второй мировой войны и попавших затем в советские музеи. Большую их часть удалось выявить благодаря репродукциям на сайте ГМИИ имени Пушкина, где они обозначены как картины неизвестного происхождения. Часть ворованных русскими работ находится в Художественном музее имени Радищева в Саратове. Согласно закону о перемещенных культурных ценностях 1998 года, Москва категорически отказывается возвращать «трофейное искусство».