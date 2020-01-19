Вице-премьером Испании стал политик, назвавший Израиль «незаконным государством»

Премьер-министр Испании Педро Санчес назначил своим заместителем политика, который ранее назвал Израиль «незаконным государством» и вел ток-шоу антисемитского содержания, которое транслировалось на финансируемой Ираном телеканале.

Назначение лидера ультралевой партии «Подемос» Пабло Иглесиаса Турриона последовало за ноябрьскими выборами, которые заставили Социалистическую партию вступить в партнерство с ультралевыми движениями с целью создания первого коалиционного правительства в истории Испании. В новом правительстве будет четыре вице-премьера.

Получившая всего через год после создания 20% голосов на всеобщих выборах в Испании в 2015 году партия Podemos призывает к полному бойкоту еврейского государства и неоднократно обвиняла его правительство в проведении политики апартеида.

«Нам нужно действовать более жестко в отношении столь незаконного государства, как Израиль», — заявил Иглесиас в интервью 2018 года.

JTA отмечает, что ранее Иглесиас был ведущим ток-шоу «Форт Апач», которое транслировалось на HispanTV — телеканале, финансируемом Ираном. В программе неоднократно звучали антисемитские и антиизраильские высказывания политиков и общественных деятелей Испании.