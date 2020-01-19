Январь 19th, 2020

Букмекерские конторы Израиля и ситуация на рынках СНГ

Многие игроки и обычные обыватели неоднократно слышали, что все дороги азартного бизнеса ведут в Израиль. И действительно, многие офисы всемирно-известных казино, лотерей и букмекерских контор базируются или базировались в стране. К примеру, Ladbrokes Coral и William Hill имеющие офисы в Тель-Авиве. Последние, по информации Strategya.com, в 2017 году приняли решение о закрытии своего подразделения в Тель-Авиве, мотивировкой был озвучен «разрыв в стоимости валют двух государств». Букмекерские конторы на сегодняшний день занимают самые высокие позиции в обзорах и рейтингах, как русскоязычных, так и зарубежных профильных ресурсов.

Рынок и законодательство для букмекерских контор в Израиле

Казалось бы, Израиль с его количеством азарта должен походить на Лас-Вегас, но здесь ситуация кардинально противоположная.

Сразу следует отметить, что в Израиле запрещены казино, как наземные, так и виртуальные (исключением стали 4 роскошных круизных лайнера), различные онлайн-игры, слоты, а также покер, который попал под запрет в 2017 году. И хотя Верховный суд дал заключение, что карточная игра требует навыков, а не удачи, законопроект о легализации покера пока не заработал. В тоже время эксперты говорят о высоких шансах его принятия в недалеком будущем. Кстати, за простое участие в игре, израильским законодательством предусматривается лишение свободы сроком до 1 года. Запрещенные лотереи и ставки (такие так же предусмотрены) преследуются Законом об уголовном праве Израиля № 5737-1977.

Таким образом, на сегодняшний день азартная израильская аудитория может легально довольствоваться исключительно ставками на спорт и государственной лотереей, на определенных условиях, которые ограничили узкий круг участников. При этом букмекерская и лотерейная деятельность довольно жестко регламентируется законодательством страны и имеет ряд ограничений. К примеру, в начале 2017 года Кнессет (израильский парламент) принял решение запретить ставки на скачки в рамках борьбы с незаконным оборотом ставок. После чего британская (ирландская) букмекерская контора GBILimited обратилась с судебным иском к правительству Израиля и требованием компенсации убытков, понесенных в результате создания системы букмекерские терминалы с переведенным на иврит контентом (т.к. букмекер имел подписанный с израильским советом по спортивным ставкам (ISBB) контракт до августа 2018 года).

Так, в стране под контролем Минфина действует национальная лотерея MifalHapais, стартовавшая в далеком 1951 году. И две букмекерские конторы Winner и Toto, контролируемые ISBB (Israel Sports Betting Board – Совет по ставкам на спорт являющейся правительственным органом, основанным в 1967 году). Если первая контора предлагает ставки хотя бы на ежедневные исходы всего по 5 видам спорта (в основном «ставки на победителя»), то вторая предлагает еженедельные ставки — тиражи.

На этом весь список легальных букмекерских контор Израиля заканчивается.

Кроме того, отрасль характеризуется высокими налогами на выигрыш в размере 35%, правда, налогом облагаются выигрыши начиная от 35 000 шекелей (до 2019 года сумма не облагаемого налогом выигрыша составляла 50 тысяч шекелей).

Кнессет категорически против предоставления лицензий другим букмекерам. При этом государственные органы «фильтруют» Интернет и блокируют доступ израильских граждан к иностранным букмекерским сайтам со ставками в Интернете через интернет-провайдеров. Тем не менее, по имеющейся информации, способов обхода блокировки масса, поэтому более 400 различных иностранных букмекерских сайтов, расположенные за пределами юрисдикции израильского правительства, продолжают предлагать свои услуги игрокам с адресами в Израиле, а некоторые из них даже предлагают свои интернет-версии на иврите.

Несмотря на все вышеперечисленные ограничения, годовой доход от азартных игр Израиля (фактически от ставок и лотереи) увеличился на 15%. Однако, доход лотерейных операторов значительно уменьшился. Другие источники говорят, что лотерейные киоски не пострадали, а наоборот, увеличили объемы продаж и компенсировали потери. К тому же, по оценкам экспертов, в 2018 году игроки из Израиля потратили на азартные игры в среднем на 100 млн шекелей больше, чем в предыдущем. А сумма доходов от данной отрасли в 2018-м году превысила отметку в 10 млрд. шекелей.

Основным фактором повышения доходов от беттинга и лотерей в Израиле называют проведенный футбольный Чемпиона мира 2018, но с большой вероятностью что и в 2020 году рынок азарта продолжит наращивать обороты. Так как речь идет об общемировой тенденции, и Израиль – не исключение.

Букмекерские конторы в России: ситуация на рынке

Ситуация на российском рынке в чем-то схожа, однако существует ряд кардинальных отличий. В 2014 году в Федеральный Закон № 244-Ф3 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» были внесены изменения, которые узаконили в стране букмекерские конторы и тотализаторы, включая интерактивные (сайты букмекеров). Согласно этого Закона букмекерские конторы на территории РФ не запрещены, но вести деятельность легально имеют право исключительно лицензированные букмекеры.

Лицензированные БК – это компании, которые получили лицензию на соответствующую деятельность по организации азартных игр от Федеральной налоговой службы, выполнили ряд требований и предоставили свои финансовые гарантии. Одними из таких требований является вступление в члены саморегулируемых организаций букмекеров и подключение к ЦУПИС (Центр учета переводов интерактивных ставок). Изначально на российском рынке присутствовало всего несколько легальных контор, но на сегодняшний день их количество достигло двух десятков.

Основным «рычагом роста» количества легальных букмекеров эксперты называют государственный контроль рынка. Гос. органы, в частности Роскомнадзор, изначально взяли курс на борьбу с нелегальными букмекерскими конторами в Интернете. Применимые блокировки на уровне Интернет-провайдеров и недоступность сайтов оффшорных букмекеров, а так же отказы банковских учреждений перечислять средства таковым стали довольно эффективными инструментами.

По имеющимся статистическим данным, результатом стали высокие показатели доходности легальных компаний и соответственно отчислений в казну. В 2017 году общий объем принятых ставок составлял около 677 млрд. рублей, а в 2018 – 1,15 трлн. рублей. При этом гос. казна практически удвоила полученный размер целевых отчислениях на развитие национального спорта в 2018 году эта цифра составила 808 миллиона рублей. На конец 2019 года доход бюджета от букмекерских отчислений на развитие спорта прогнозировали на уровне 3 млрд. рублей.

По версии Ereport, на российских букмекеров ЧМ – 2018 по футболу воздействовал максимально прибыльно, так как именно Россия являлась страной-хозяйкой мирового первенства, а сами местные букмекеры назвали 2018-й год — временем прорыва.

Как отреагировали игроки? Как и в Израиле, многие российские беттеры обходят блокировки и продолжают делать ставки в международных компаниях. Основными причинами этому послужили введенный налог на выигрыш (13% от суммы чистого выигрыша) и низкий сервис, предоставляемый отечественными конторами. Ни один из европейских брендов не согласился работать в стране на легальных основаниях (некоторые рассматривали такую возможность), зато постепенно появляются новые российские.

Мировые сообщества беттеров выбирают лучшее и предпочитают солидные иностранные конторы. Но каждое государство устанавливает свои правила исходя из социальных, экономических и других факторов. Поэтому, в Израиле с выигрыша в эквиваленте 10 тыс. долларов США после уплаты налога останутся все 10 тыс. (так как налог взимается с каждого шекеля, превышающего 35 000), а уже с 20-ти тысячного выигрыша игроку достанутся 16,5тыс. В России с каждой суммы чистого выигрыша будет сниматься 13%. В то же время, выбор для израильских поклонников азарта более чем ограничен.

Ситуация на украинском букмекерском рынке

В Украине на сегодня сформировалась, пожалуй, наиболее интересная и утопичная картина в игорном бизнесе и букмекерстве в частности. Страна, переживающая кризисы один за одним, уже десяток лет существует без азарта в целом. Игорный бизнес (включая, казино, букмекеров, игровые автоматы и все остальные его виды, кроме гос. лотереи) запрещен в стране с мая 2009 года, но по версии украинских СМИ, это никак не отразилось на самом игорном бизнесе и игроках. Высокий уровень коррупции и бездеятельность государственных органов, позволило процветать теневому азартному рынку. В стране массово и открыто работают залы игровых автоматов под видом лотерей, а игроки продолжают делать ставки как на сайтах отечественных, так и зарубежных гемблинг-операторов (казино и букмекерских контор).

Если оффлайн-рынок (улицы) разделили между собой несколько крупных украинских букмекеров и владельцев игровых автоматов, то в интернете – полное раздолье, украинцы могут выбирать для себя любые игорные онлайн-заведения, которые согласны принимать ставки у игроков из Украины.

Таким образом, государство лишило себя возможности пополнения бюджета за счет довольно развитой и крупной отрасли, которая находясь «вне закона» позволяет получать сверхприбыли организаторам и отдельно взятым чиновникам.

Однако, новый Президент чуть ли ни с порога начал заявлять о легализации игорного бизнеса. С лета 2019 эти заявления переросли в обещание принять хотя бы в первом чтении соответствующий закон до конца 2019 года. До конца года этого не произошло, т.к. депутаты провалили голосование, да и проект по версии экспертов был дилетантский с лоббированием интересов определенных групп.

На провал Зеленский отреагировал довольно жестко и распорядился закрыть все нелегальные игорные заведения. Правда, под горячую руку правоохранителей попали и легальная в стране лотерея, но сам факт того, что это произошло и правоохранители выполнили распоряжение вызвало огромный интерес и резонанс. Все пункты и киоске с незаконным азартом, которые работали десяток лет в стране были закрыты и не открылись по сегодняшний день.

Население поддержало закрытие игорного бизнеса, но не все поняли, что данное «закрытие» вызвано необходимостью нового «открытия». И 16 января 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении Закон №2285-Д «О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр». Несмотря на то, что по итогам проведенных опросов в стране, украинцы не поддерживают легализацию азартных игр, очень высока вероятность ее возвращение уже в ближайшее время в Украину на законных основаниях. Получит ли общество защиту от лудомании или игорные лоббисты проведут свой закон и установят свой порядок станет известно уже довольно скоро.