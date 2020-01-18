Январь 18th, 2020

Вертухаи с детства: Российских школьников обучают разгону митингов с щитами и дубинками





В Перми с учениками кадетского класса школы N 105 проводят занятия по силовому разгону митингов. Об этом сообщает NEWSru со ссылкой на «МБХ медиа» рассказал местный житель Виталий Ковин, который проживает рядом с учебным учреждением.



«Я увидел это сегодня утром. Дети выстроились, отрабатывали приемы с дубинками и щитами. Они имитировали нападение, одна группа набрасывалась, а другая защищалась с щитами, и наоборот. Это какой-то кадетский или полицейский класс в обычной школе», — рассказал Ковин.



Информацию также подтвердил один из учащихся школы. «У них в классе есть дошкольная полицейская подготовка, отдельный корпус школы на первом этаже. Они этим занимаются когда сухо на улице, весной или осенью. Бывает, занимаются на школьной площадке, с автоматами, их еще обучают бросать гранаты», — рассказал ученик на условиях анонимности.



22 декабря в сети появилось видео, на котором сотрудники правоохранительных органов проводят учения по разгону митинга в одной из школ Татарстана. Ранее в МВД заявляли, что девятиклассники были привлечены к «тактико-строевым занятиям» по согласованию с администрацией школы лишь в качестве статистов. Действия правонарушителей «имитировали только сотрудники полиции в гражданской одежде», а все школьники якобы «находились на заднем плане под контролем педагогов», и ни один из них не пострадал. Однако на видео видно, что как минимум несколько школьников играли роль митингующих.



Один из школьников рассказывал, что ни родителей, ни самих учеников не предупредили об учениях, а также о том, в какой форме они будут проходить. «Написали приходить в спортивной форме, описали все как профориентацию. Созывали так: директор зашел на урок и сказал выйти на улицу по окончанию урока. После учений, вероятно, глава подразделения поблагодарил директора, что он «одолжил» учеников», — рассказал собеседник издания.



Еще один ученик рассказал, что полицейские применяли к девятиклассникам силовые приемы: его самого «очень жестко положили», «свернули и ткнули лицом в снег». Других кидали через бедро, друг юноши порезался об щиты. У него самого остались ссадины на руке и на коленке, большая шишка на голове.