Селена Гомес скупает собственные музыкальные альбомы

Селена Гомес (Selena Gomez) уже не раз подчеркивала, как важен для нее новый альбом «Rare», ведь она вложила в него всю душу и выразила много всего очень личного. Именно поэтому певица не останавливаться не перед чем, чтобы вывести его на первое место в чартах!
В своих Instagram Story Сел показала, как они с друзьями едут скупать ее альбомы:
«Итак, еще один день, чтобы проверить, смогу ли я купить столько альбомов, сколько возможно, так что мы собираемся в Target, Best Buy и Walmart. Я настолько отчаялась, что делаю это? Но мне плевать. Мне плевать, потому что этот альбом действительно редкость», — призналась Гомес.
Раньше казалось, что жесткая конкуренция возникнет между альбомами Селены и ее экс-бойфренда Джастина Бибера (Justin Bieber), однако им обоим дорогу к первому месту преградил молодой рэпер Roddy Ricch. Гомес также упомянула о них в своих историях в социальной сети.
«Я выяснила, что мой альбом лишь ненамного отстает от альбома другого потрясающего артиста. Я уже говорила раньше, что цифры для меня не очень важны, но мне было бы очень приятно увидеть поддержку от вас, так как это самый важный альбом в моей карьере. Так что, если вам не трудно, слушайте его на всех платформах, это очень много будет значить для меня», — заключила Селена.
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