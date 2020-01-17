Январь 17th, 2020

В Сибири будут возрождать трудовые лагеря по типу ГУЛАГа

На рассмотрения руководства ФСИН направлена концепция реформы, в рамках которой на базе исправительных колоний предлагается создавать промышленные кластеры с заключенными в виде дешевой рабочей силы, сообщает Финанз ру.







С идеей выступила общественная организация «Сибирский острог», предложившая в качестве пилотного проекта создать промышленный парк на базе колонии общего режима №3 УФСИН.



Развитие таких площадок возможно на условиях государственно-частного партнерства, объяснил «Коммерсанту» глава президиума организации Евгений Грибов, ранее отбывавший в ИК-3 наказание за мошенничество на 80 млн рублей.



«Необходимо будет провести экспертизу технического состояния помещений и коммуникаций на промплощадке ИК-3, определить объем затрат на реконструкцию производственных площадей и коммуникаций. После чего предпринимателям будет предложено проинвестировать проект и взять промплощадку в управление на несколько лет», — объяснил он.



Для бизнеса — это дешевая аренда и дешевая рабочая сила, рассуждает Грибов. В колониях, по его словам, можно производить отдельные технические узлы агрегатов, наладить химическое производство.



Концепция проекта была направлена на рассмотрение руководству ФСИН РФ, говорит Грибов: «Реакция очень положительная. У нас прошло одно рабочее совещание, ведется дальнейшая работа».



Идею сложно назвать новаторской, говорит директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. «Еще в 1924 году Нафталий Френкель, строитель и торговец лесом, попав в Соловецкий лагерь особого назначения, предложил идею организовать при местах заключения мастерские с привлечением труда заключенных, работа которых позволила бы не только занимать трудом заключенных, но и окупать расходы на их содержание. Идея эта дала начало явлению, как ГУЛАГ», — напоминает он.



Система труда заключенных с точки зрения бизнеса фактически формирует неограниченные возможности для извлечения прибыли с минимальными издержками на его оплату, говорит эксперт. «Повторение столь чудовищных исторических ошибок, как использование труда заключенных в качестве стимула роста экономики, на мой взгляд, недопустимо», — сказал он.



Трудовые ресурсы, которые может предоставить исправительная колония, — это, как правило, неквалифицированные кадры, у которых нет необходимых навыков и большого опыта, говорит руководитель направления инвестиционного консультирования НАО «Евроэксперт» Елена Ютландова.



«Продукция, выпускаемая исправительными колониями, как правило, очень низкого качества, а ее контроль со стороны заказчика будет в приоритете. Данный проект, скорее всего, будет интересен предприятиям легкой промышленности, выпускающим продукцию экономкласса большими объемами», — не исключает она.