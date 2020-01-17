Январь 17th, 2020 В Европе назвали самые красивые прибрежные города континента



Эксперты европейского управлению по туризму при ПАСЕ назвали самые красивые прибрежные города континента. На первом месте оказалась Швейцария. Эта роскошная страна славится своими озерами, которых здесь более 1500! И все среди Альпийских гор. Одно загляденье. Расположен город на северном берегу озера Маджоре, рядом с границей Италии. Здесь прекрасно в любое время года. Не далеко горнолыжные курорты, а летом в открытой доступности озерные пляжи. Удовольствие не из дешевых. Но раз в жизни побывать в одном из таких городков Швейцарии нужно.





Комо, Италия



Пожалуй, самое живописное озеро в Италии, и самое популярное среди туристов. Этот элитный регион Италии носит такое же элитное название Ломбардия. Его уже успели облюбить голливудские звезды, среди них и Джордж Клуни, Мадонна, Донателла Версаче и Ричард Брэнсоном и многими другими. Да, все они либо имеют здесь свои виллы, либо арендуют их на время. Черноббио — одна из самых живописных деревень, здесь аутентичная архитектура, есть даже дворец 16 века. Деревня находится всего в двух часах на поезде от Милана. Комо — на заглавной фотографии материала.



Гальштат, Австрия.



Деревня со времен железного века Гальштат на берегу одноименного озера. Здесь сохранились дома 16-го века и церкви в стиле барокко. Он мило приютился в альпийской колыбели, здесь царит умиротворение и наслаждения. От этих видов замирает сердце. От Вены всего 3-4 часа автобусом. А после того, как в стану зашел ряд лоукостеров, авиабилет можно купить всего за 10 евро. Европа становится все бюджетней!



Таллуар, Франция.



На берегу озера Аннеси разместился прелестный город Таллуар, напоминающий застрявшую во времени деревню. Здесь больше всего любят проводить время сами французы, туристы о нем мало наслышаны. Так что лучше поспешить…



Охрид, Македония



Балканы один из самых недооценённых мест среди туристов. Им тоже есть чем похвастаться. Например, озеро Охрид, одно из самых живописных в этом горном регионе. Оно принадлежит обеим странам – Албании и Македонии. Более того оно считается одним из самых глубоких и древних озер Европы. Рядом с ним расположился и одноименный город Охрид. Отличный бюджетный вариант всем предыдущим озерам.



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