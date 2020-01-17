Январь 17th, 2020

Медицинская справка для ГАИ

Для того чтобы получить новое водительское удостоверение, сдать экзамены в автошколе или открыть новую категорию в уже имеющихся правах, необходимо получить водительскую медицинскую справка, подтверждающую состояние здоровья.

Такой документ подтверждает отсутствие отклонений у водителя и разрешает ему управлять транспортным средством. Также при наличии определенных условий, например, обязательной к соблюдению рекомендацией пользоваться очками, такие маркировки ставятся в справке новой утвержденной формы.

Для получения такой справки можно обратиться в местную поликлинику. При обращении пациент будет направлен к различного рода специалистам, таким как наркологу, неврологу и окулисту. Процедура приема этими врачами в поликлиниках – не самое приятное времяпровождение. Помимо того, что иногда просто технически невозможно посетить этих специалистов за один день, то приходится проводить время в больших очередях. Так как в поликлинику чаще всего обращаются граждане, которые испытывают проблемы со здоровьем, например, инфекционные, в период осеннего или весеннего обострения, то велика вероятность заразиться таким заболеваниями при получении простой справки у окулиста.

Центр предлагает получение медицинской справки для гаи легальным путем, но при этом минуя утомительные очереди.

Для того чтобы получить такую справку достаточно позвонить по телефонам, назвать контактные данные получателя справки и в течение одного дня такой документ со всеми печатями всех инстанций будет на руках у водителя. Для справки также потребуются две фотографии размером 3Х4.

При оформлении заказа через сайт организации потребуется приложить изображение страниц паспорта с фотографией и пропиской клиента.

Стоимость услуги по оформлению такого документа договорная. В эту стоимость также входит курьерская доставка документа в означенное время к любой станции метро, или по предварительной договоренности, выезд сотрудника за пределы МКАД.

Все справки являются документами строгой отчетности и выдаются только лицензированными лечебными учреждениями.

На сайте в разделе вопросов и ответов можно прочитать наиболее популярные вопросы и пояснения специалистов. Такие же проблемы возникали у тех, кто решил обратиться в центр за получением услуг. После только одного звонка и однодневного ожидания эти проблемы были разрешены сотрудниками центра.

Подробнее на https://spravka-gai.pro