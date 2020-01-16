Январь 16th, 2020

Шоколад опасен и вызывает рак — исследование





Отнюдь не красное мясо, а шоколад, полный сахара и жиров, может быть виновником появления опухоли в кишечнике. Такую точку зрения отстаивает известный лондонский врач, колоректальный хирург Роджер Лестер.

В последнее время со стороны медиков и диетологов раздаются призывы сокращать употребление красного мяса. С его регулярной присутствием в рационе связывают повышенный риск возникновения рака кишечника.



Однако, по мнению Роджера Лейчестера, специализирующаяся на скрининге колоректального рака, шоколад в этом плане гораздо более опасным продуктом, чем красное мясо. Специалист утверждает: потребление шоколада повышает вероятность заболеть раком кишечника в более значительной степени, чем любовь к блюдам из мяса.



По словам врача, нет четких доказательств того, что именно красное мясо ведет к развитию рака кишечника. Хирург объясняет, что теория о вреде мяса как возможного провокатора рака кишечника возникла еще в 70-х годах. Ученые тогда обнаружили, что у вегетарианцев риск рака кишечника чуть ниже, чем у других людей.



Лестер считает, что связывать снижен риск этого вида рака именно с отказом от мяса было некорректно, поскольку при этом не исследовалось влияние других факторов, которые существовали в жизни вегетарианцев. По его словам, такими факторами могли быть здоровые привычки этих людей и другие их особенности, но вероятностью рака кишечника связали почему-то именно аспект мясоедения и отказа от мяса.



«Шоколад с высоким содержанием жира и сахара несет с собой более высокий риск развития рака кишечника. Именно эти две субстанции часто и становятся причиной опухолевых процессов в органах ЖКТ. Однако почему-то никто не советует отказываться от шоколада. Зато людям рекомендуют отказываться от мяса, хотя его недостаток в рационе увеличивает риск развития анемии », — высказался хирург.



Лестер добавил, что сам он употребляет мясо 4-5 раз в неделю.