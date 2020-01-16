Январь 16th, 2020

Брэдли Купера заподозрили в романе с «девушкой Бонда»

Брэдли Купер и Ана де Армас

В прошлом году знаменитый американский актер Брэдли Купер расстался с российской моделью Ириной Шейк после четырех лет отношений. И хотя Куперу приписывали роман с Леди Гагой и говорили, что именно певица стала причиной его разрыва с Шейк, единственной дамой сердца актера все это время была лишь его дочь Лея, которую ему родила Ирина.

Ирина Шейк и Брэдли Купер

Однако сейчас, если верить инсайдерам, 45-летний Купер увлекся 31-летней актрисой Аной де Армас, которая стала новой девушкой Джеймса Бонда в предстоящем фильме об агенте 007. В начале месяца оба они были в числе гостей торжественного завтрака Американского института киноискусства в Беверли-Хиллз, и, по словам очевидцев, Купер флиртовал со своей коллегой. Говорят, что Брэдли буквально очаровал Ану и покорил ее своим чувством юмора: она смеялась едва ли не над каждой его шуткой.

Они довольно долго болтали в вестибюле отеля. И не казалось, что они куда-то торопятся. Брэдли казался очень увлеченным Аной, а она много смеялась. Было очевидно, что между ними есть химия,



— рассказал очевидец и добавил, что во время разговора Купер нежно приобнимал де Армас за талию.

Вместе с де Армас Купер снимался в фильме «Парни со стволами» (War Dogs), который вышел на экраны в 2016 году, так что знает он ее давно. Ана была замужем — в 2011 году она связала себя узами брака с испанским актером Марком Клотетом, но через два года они развелись. Сейчас сердце звезды, которая в начале месяца блистала на ковровой дорожке премии «Золотой глобус» (она получила номинацию в категории «Лучшая актриса в комедии или мюзикле» за роль в фильме «Достать ножи»), судя по всему, свободно.