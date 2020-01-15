Январь 15th, 2020

Стало известно кто может стать следующим Джеймсом Бондом

Пока в фаворитах оказался Джеймс Нортон, известный по криминальному сериалу BBC «МакМафия».

Сам актер, похоже, не сомневается, что роль достанется ему.

До выхода на экраны юбилейного фильма франшизы о Джеймсе Бонде осталось еще несколько месяцев, а пересудов о том, кто станет следующим супершпионом, все больше.

Как оказалось, актер в своих шансах тоже вполне уверен и даже успел отметить грядущее назначение во время празднования Нового года с друзьями. О многом говорит и ряд секретных встреч, которые провели Нортон и продюсер франшизы Барбара Брокколи.

Почти два года фанаты «бондианы» гадали, кто станет следующим агентом 007, пока кинокомпания EON Productions сообщала о все новых кандидатах, среди которых в том числе оказались Ричард Мэдден и Идрис Эльба. И вот накануне стало понятно, что именно Нортон оказался идеальным, по мнению создателей серии фильмов о Бонде, актером на столь важную роль.

Правда, пока неизвестно, был ли уже официально заключен контракт. И держать эту информацию в тайне вполне логично, ведь куда разумнее будет обрадовать фанатов новостями сразу после того, как фильм «Не время умирать» будет показан в кинотеатрах. Любопытно, что в одном из недавних интервью Джеймс упомянул, что любит отведать крепкого мартини — фирменного напитка Бонда, так что это могло стать своеобразной пасхалкой для всех внимательных читателей.