Январь 14th, 2020

Шлифованная МДФ: характеристики, преимущества, применение

Плитные материалы представлены в широком ассортименте и используется в промышленности, строительстве, производстве мебели и т.д. Большой популярностью пользуется мдф шлифованная, которая изготавливается на основе мелкодревесной стружки и связующих веществ. По сравнению с ламинированной плитой она не имеет лакокрасочного покрытия, поэтому применяется под покраску.

Характеристики и применение шлифованной МДФ

При выборе такой плиты МДФ следует обращать внимание на такие основные характеристики, как габаритные размеры (длина и ширина), плотность, влаго- и износостойкость, класс экологической безопасности. Из шлифованной плиты МДФ изготавливается мебель, столярные изделия, межкомнатные перегородки, элементы дизайна и др.

Приобрести шлифованные плиты МДФ в Украине можно по доступной стоимости, которые отличаются высокими качественными характеристиками и длительным эксплуатационным сроком. Благодаря легкой механической обработке плиты шириной 6-8 мм широко применяются для отделки пола, стен, потолка.

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Главные преимущества шлифованной МДФ

Одним из главных преимуществ МДФ является экологическая безопасность, так как в состав входит мелкодревесная стружка и природный клей лигнин. Под высоким давлением стружка прессуется и уплотняется, после чего образуется материал повышенной плотности и твердости.

К основным преимуществам МДФ относится следующее:

экологическая безопасность;

прочность и надежность;

длительный эксплуатационный срок;

твердая структура;

простой способ обработки и монтажа;

доступная стоимость;

устойчивость к влаге по сравнению с другими плитными материалами.

Большой ассортимент оттенков и фактур позволяет выбрать МДФ в Киеве для реализации самых оригинальных дизайнерских задумок. В отличие от ламинированного МДФ шлифованное не имеет меламиновой пленки, поэтому требует последующей отделки лаком или краской.

Производители предлагают большой выбор размеров плит, что экономит материал и сокращает расходы после выполнения монтажно-строительных работ. Панели МДФ можно крепить на предварительно выровненную поверхность и на каркас. В последнем случае можно дополнительно утеплить стены и повысить теплоизоляцию помещения.

В зависимости от уровня влажности в помещении используются металлические профили или деревянные рейки. Преимуществом этого скрытого способа монтажа является размещение электропроводки под отделочными плитами. Выбор оттенка плитного материала зависит от площади помещения, например, светлые панели визуально расширяют пространство.