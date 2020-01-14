Генетик объяснил, почему пластиковые электрочайники смертельно опасны — они могут заразить внутриутробно детей и плохо влияют на здоровье взрослых.

Ученые провели серию экспериментов о том, как малые дозы яда, попавшие в организм беременной женщины, отражаются на здоровье ребенка. Как пишет «Доктор Питер», по словам заведующего лабораторией молекулярной цитогенетики развития млекопитающих ИЭМа, руководителя научной группы Евгения Паткина, у плода происходят эпигенетические изменения, которые могут проявиться в виде серьезной болезни во взрослом возрасте.

Ученые выяснили, что токсиканты, попадающие в организм в небольших количествах из окружающей среды, запускают процессы, способные со временем привести к серьезным нарушениям здоровья. Причем, если яд поступает в организм ребенка в раннем детстве или во время внутриутробного развития, заболеть человек может уже в довольно зрелом возрасте.

Евгений Паткин рассказал, какие вещества способны оказывать такое влияние на организм.

«Для эпигенетических изменений не нужно сильного воздействия на организм — достаточно, допустим, приема пищи, содержащей тяжелые металлы, или воды из пластиковой бутылки, куда попадает ничтожное количество бисфенола. Официально содержание яда будет в пределах санитарных норм — мутаций он не вызовет, а эпигенетические изменения — безусловно. Кстати, бесфенол активнее выделяется при нагревании — значит, необходимо выбросить пластиковые электрочайники и не разогревать детское питание в пластиковых бутылочках», — заявил специалист.

При этом Паткин подчеркнул, что важно именно здоровье матери будущего ребенка. «У мужчины сперматогенез длится на протяжении всей жизни, и если в какой-то период он перенес, например, воздействие яда или радиации, то спустя время его сперма „очистится“. А у женщины все яйцеклетки заложены при рождении, и если они пострадали, то такими останутся, видимо, навсегда», — сказал он.

По мнению ученых, эмбриональный период играет решающую роль. Специалисты считают, что именно с эпигенетическими изменениями в ДНК и связаны в основном заболевания человека. В науке появилось новое направление — изучение фетальных (развившихся внутриутробно) причин «взрослых» заболеваний. Врачи рассчитывают, что, поняв эпигенетические механизмы заболеваний, можно найти новые эффективные способы лечения.