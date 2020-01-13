Январь 13th, 2020

В Нью-Йорке откроется супермаркет по «Гарри Поттеру» (фото)

В трехэтажном магазине будет размещена самая большая коллекция брендированных товаров.

Нью-йоркские фанаты «Гарри Поттера» ликуют: летом 2020 года в городе откроется фирменный магазин, где будет продаваться всевозможная продукция, связанная с миром «Гарри Поттера».

Warner Bros. объявила, что магазин будет охватывать три этажа и более 1800 квадратных метров. Он откроется рядом со знаменитым небоскребом Флэтайрон-билдинг на Бродвее 935.

Это будет самый большой специализированный магазин «Гарри Поттера» в мире. Он станет обязательным местом для посещения поклонниками. В нем будет много интерактива и интересные зоны для фотографий, — говорят учредители. В магазине будет собрана самая большая коллекция продуктов «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей»: мантии, угощения, волшебные палочки эксклюзивного дизайна и многое другое.

В прошлом году в Кингстоне, штат Пенсильвания, открылось тематическое кафе в стиле «Гарри Поттера», которое называется Steamy Hallows. В описании заведения говорится, что это «колдовская готическая кофейня, где подают вкусные кофейные и чайные зелья и домашнее печенье». Также в кофейне можно найти классический напиток вселенной «Гарри Поттера» — сливочное пиво.