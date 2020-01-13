Январь 13th, 2020

Ученые открыли удивительное свойство картофельного пюре





Специалисты из Университета штата Иллинойс выяснили, что результат от употребения картофельного пюре равен результату от использования специального углеводного геля, который нужен для поддержания уровня глюкозы в крови и повышения работоспособности у подготовленных спортсменов.







Так, медики провели исследование, в котором приняли участие 12 человек.



Их разделили на три группы и во время тренировок одной из них давали обычную воду, второй углеводный гель, а третьей — картофельное пюре. Их задача была проехать 267 километров в неделю.



«На протяжении эксперимента исследователи измеряли уровень глюкозы в крови участников, температуру тела, интенсивность упражнений. Также специалисты следили за состоянием ЖКТ добровольцев. Мы выяснили, что концентрация глюкозы в плазме была почти одинаковой у тех, кто употреблял гели и пюре», — отметили исследователи.



Ульяна Супрун рассказала, как правильно приготовить картофель.



На своей страничке в Фейсбук она написала, что наша страна входит в пятерку мировых лидеров по выращиванию картофеля. Но, потребление свежего картофеля во всем мире сократилось вдвое по сравнению с 20 веком. В то же время, по совам Супрун, возросло потребление картофеля переработанного, в том числе картофеля фри.



По её словам картофель лучше всего варить прямо в кожуре и дополнить блюдо овощами. Также полезным будет запеченный картофель. Микроволновая печь сохраняет вдвое больше витамина С, чем кастрюля с кипятком.







Можно готовить картофельное пюре и добавлять в него не молоко, а ту воду, в которой он варился. Этот прием уменьшит жирность и избавит от проблем с лактозой, вернет калий и другие микроэлементы в блюдо.



Картофель не желательно жарить, а также делать из него драники итут все дело в подсолнечном масле, которое при нагревании образует альдегиды.



Картофель фри и чипсы тоже есть не нужно. Фритюр делают на смеси масел, которые нагревают при высокой температуре по нескольку раз. Это приводит к образованию транс-жиров, а они способствуют воспалительным процессам и атеросклерозу.