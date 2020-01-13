Январь 13th, 2020

Генри Кавилл получил более 3 миллионов долларов за «Ведьмака»

Генри Кавилл получил более 3 миллионов долларов за «Ведьмака»

Стриминговий сервис Netflix заплатил актеру Генри Кавилл по $ 400 000 за съемку в каждом из эпизодов сериала «Ведьмак», сообщает Variety.

Общая сумма выплат составила $ 3,2 миллиона. При этом самым высокооплачиваемым артистом в драматических сериалах стал Хавьер Бардем, которому сервис Amazon Prime выплачивал за одну серию готовится к премьере сериала «Кортес» по $ 1200000.

Премьера «Ведьмака» состоялась 20 декабря 2019. В основу сюжета проекта легла серия фантастических книг писателя Анджея Сапковского. Второй сезон сериала должен выйти в 2021 году.