Январь 12th, 2020

Вера Брежнева похудела после новогодних праздников

Вера Брежнева впервые за долгое время отказалась от традиционного салата оливье и практически не занималась праздничными хлопотами за плотного гастрольного графика. Когда же звезда вернулась домой, то была удивлена ​​преобразованием, которые случились с ней.

После ухода и группы «ВИА ГРА» Вера Брежнева не потерялась и построила сольную музыкальную карьеру: певица выпустила множество хитов и продолжает заниматься любимым делом, радуя публику. Звезда много выступает и, по собственному признанию, получает удовольствие от того, что делает.

Вера рассказала, что в ноябре и декабре у нее практически не было выходных, ведь она провела их в работе и не заметила хаоса перед Новым годом и предпраздничной суеты. Более того, 31 декабря она также провела в разъездах.

«Новый год впервые за 12 лет праздновала на работе в другом городе, поэтому было все иначе, чем обычно. У меня не было ночного застолья, к которому ежегодно я так привыкла. Выпила символически полбокала шампанского с любимым коллективом. После концерта мы здорово все вместе посидели в номере: шутили, разговаривали, без пищи, но с шикарным настроением «, — говорит Вера.

Брежнева известна изящной фигурой, за которой тщательно следит. Поэтому днем ​​31 декабря она позанималась в зале, а так как к этому звезда два месяца активно гастролировала, то в новогодние праздники поняла, что сбросила лишние килограммы. «Читая, как во Новый год выздоровели, я обнаружила, что похудела. Мне пришлось после каникул бояться вставать на весы «, — сказала Вера.

Стресс и нагрузки не обошли ее стороной — после активных выступлений она почувствовала опустошение, поэтому неделю восстанавливалась: отдыхала, правильно питалась и занималась спортом. Всего несколько дней назад исполнительница хита «Я знаю пароль» поняла, что ее «батарейка заряжена» и теперь можно двигаться дальше.