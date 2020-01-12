Январь 12th, 2020

ТОП-3 лучших производителей часов

Число торговых марок, которые специализируются на выпуске часов, увеличивается с каждым годом. Но есть те бренды, которые уже на протяжении многих лет занимают серьезные позиции на мировом рынке и удивляют потребителей необычными новинками. Именно о них мы поговорим в нашей статье.

Vacheron Constantin

Одним из лидеров по производству швейцарских часов является бренд Vacheron Constantin. Часы Вашерон Константин — это не просто дорогой аксессуар, а показатель высокого статуса и богатства их обладателя. В каталоге бренда вы не найдете бюджетных моделей — минимальная цена составляет 9 тысяч долларов. Все потому, что производитель использует драгоценные материалы, включая золото, платину, бриллианты.

Кроме того, можно заказать изготовление часов по индивидуальному эскизу. Правда, такая услуга обойдется очень дорого. Зато вы получите эксклюзивные часы, изготовленные в едином экземпляре.

Zenith

Zenith — это бренд швейцарских часов класса «люкс», который был основан еще в далеком 1865 году. На рынке он известен тем, что изготавливает самые точные часы, за что неоднократно был удостоен наградами и призами. Кроме того, компания одна из немногих производит собственные механические калибры с обычной точностью и хронографом.

В каталоге бренда по ссылке https://watches-master.com/watches/zenith представлено несколько линеек. Наиболее доступные модели выполнены из качественной высокопрочной стали. Для производства дорогих часов используется золото.

Rolex

В рейтинге лучших брендов часов нельзя упомянуть о Rolex. Это производитель роскошных творений из золота, платины, бриллиантов, которые из года в год уверенно покоряют потребителей со всего мира.

Часы Rolex также известны своим высоким качеством. Все конструкционные элементы производятся на заводах компании. Бренд не раз был первооткрывателем. Именно он создал первые водонепроницаемые часы, модели, которые автоматически изменяли дни недели и дату, а также с конструкцией «устричной раковины».

Преимущества компании Watches-Master

Если вы не знаете, где купить оригинальные швейцарские часы, то рекомендуем обратиться в интернет-магазин Watches-Master, отзывы о котором только положительные. Он имеет такие преимущества:

большой выбор моделей;

регулярно обновляемый ассортимент;

оперативная доставка в Украину, Россию, Казахстан;

гарантия на часы;

полная комплектация часов и пакет сопроводительных документов;

большое количество положительных отзывов клиентов на сайте компании;

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