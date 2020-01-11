Январь 11th, 2020

Зеленский требует извинений и компенсации от Ирана

Украина ожидает от Ирана полного и открытого расследования катастрофы украинского самолета, привлечения виновных к ответственности, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам

Об этом утром в субботу, 11 января 2020 года, сообщил президент Владимир Зеленский.

«Утро сегодня не было хорошимшим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в сбивании украинского самолета.

Но настаиваем на полном признании вины. Мы ожидаем от Ирана заверений в готовности к полному и открытого расследования, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам «, — заявил президент.

Он выразил надежду, что расследование в дальнейшем будет происходить без искусственных задержек и препятствий.

«Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости», — добавил Зеленский.