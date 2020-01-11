Январь 11th, 2020

Антонио Бандерас стал актером года

В Нью-Йорке Национальная ассоциация кинокритиков США подвела итоги 2019 года. Премия NSFC считается одной из самых престижных в мире.

Так, лучшим фильмом года стала детективная драма «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо. Она же стала победителем и в номинации «Лучший сценарий».

Лучшим актером назван Антонио Бандераса за роль в драме Педро Альмодовара «Боль и слава», а актрисой года названа американка Мэри Кэй Плэйс, которая сыграла в драматическом фильме «Дайан».

Режиссером года кинокритики считают Грету Гервиг, которая сняла историческую драму «Маленькие женщины».

А Лора Дерн названа лучшей актрисой второго плана за роль в «Маленьких женщинах» и «Брачной истории».

Не остался без награды и Брэд Питт, которого признали лучшим актером второго плана за роль в ленте Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде…».

Лучшим документальным фильмом 2019 года стал российский фильм «Страна меда».