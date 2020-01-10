Трамп: США «защищают Европу от России»

Президент США Дональд Трамп обвинил НАТО в получении преимуществ за счет США и заявил, что Америка «защищает Европу от России». Такое мнение он высказал во время предвыборного митинга в Огайо.

По словам американского лидера, европейские страны «невзлюбили» его за то, что он потребовал от членов НАТО увеличить расходы на оборону, которые, по его словам, «снижаются многие годы».

При этом, как напоминает агентство, решение об увеличении оборонных расходов до 2% от ВВП каждой страны-члена НАТО было принято на саммите альянса в 2014 году при предыдущем президенте США Бараке Обаме. Программа помощи США своим союзникам в ЕС для сдерживания «российской агрессии» была утверждена тогда же.