Январь 10th, 2020

Дэвид Бекхэм вместо жены залез в ванну с актрисой Кортни Кокс

55-летняя Кортни Кокс и 44-летний Дэвид Бекхэм стали новыми звездами популярного американского ситкома «Американская семейка» (Modern Family). Вчера в эфир вышла новая серия комедийного сериала, в которой актриса и футболист снялись вместе. В кадре Кортни и Дэвид принимают джакузи с ключевыми героями сериала и предстают перед зрителями полуобнаженными.

Дэвид Бекхэм и Кортни Кокс

По сюжету звезды, которые играют в шоу самих себя, становятся гостями нового шикарного дома семейства Данфи. Знаменитости убеждены, что приходят в горячую ванную, чтобы встретиться там с инструкторами по боулингу, которые должны подготовить их к турниру. Оказавшиеся в этот момент в джакузи братья Мэнни и Люк Данфи, в свою очередь, убеждены, что в ванной у них будет свидание с двумя женщинами за 40.

Сначала на встречу с подростками приходит Кортни и сообщает им, что сейчас подойдет «Бекс». Пока мальчики с нетерпением ждут появления Виктории Бекхэм, в комнату заходит ее супруг Дэвид: на глазах изумленных Мэнни и Люка он снимает халат и как ни в чем не бывало присоединяется к компании в джакузи.

В инстаграме Дэвид Бекхэм уже поделился впечатлениями от съемок в сериале. На съемки, кстати, он взял не только свою жену Викторию, но и троих сыновей, а также дочь Харпер.

До сих пор не верю, что это случилось! Очень волнуюсь перед просмотром эпизода сегодня вечером,

— написал Бекхэм накануне выхода серии.

Фотографией со съемок «Американской семейки» в инстаграме также поделилась и Виктория Бекхэм. Она опубликовала архивный кадр своей семьи с актерами сериала, который был сделан на съемочной площадке еще три года назад. В подписи к фото Вики пошутила, что спустя все эти годы Дэвид наконец нашел себе новую «современную семью».

Напомним, что первая серия шоу «Американская семейка», главные роли в котором исполняют София Вергара, Тай Бурелл, Джесси Тайлер Фергюсон, Эрик Стоунстрит и другие, вышла в 2009 году. Сериал рассказывает о жизни трех семей, которые попадают в непростые ситуации.